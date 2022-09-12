失眠｜睡個好覺好難？中醫治療失眠有解

根據研究發現，長期失眠也是一種慢性疾病，超過三分之二的失眠症患者，其睡眠問題長達兩年以上。從中醫觀點來看，失眠又稱為不得臥、不得眠、不寐、目不瞑。

中醫對失眠定義 分外感和內傷

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主任葉家豪表示，中醫對失眠可區分為外感和內傷兩方面。由外感病引起者，主要見於各種熱病過程中。由內傷引起者，則多由於肝氣鬱結、心脾兩虛、心腎不交、陰虛火旺、痰熱內擾、胃氣不和所引起。一般來說，外感所引起的失眠，以實證較多；內傷所引起的失眠，以虛證較多。因此長期失眠者以內傷所致為常見。