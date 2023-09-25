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健康
2023-09-25 15:20:54

失禁原因｜女性漏尿 症狀不嚴重兩招治療助改善

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國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

尿失禁（英文︰urinary incontinence）不僅會造成患者衛生上的困擾，也深深影響其社交、日常生活，特別是女性，有尿失禁症狀但常常羞於啟齒。依據台灣國建署更年期諮詢專線統計，約有一半的婦女已有頻尿或尿道燒灼等症狀，但不會一開始就表達有尿失禁的困擾。

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

女性尿失禁並不少見 3種類型最常見

尿失禁的發生率並不低，尤其好發於女性，根據統計，至少有15%以上的婦女都曾有尿失禁的經驗，且隨著年齡增長，比例還會進一步上升。尿失禁有許多種類型，其中常見的有應力性尿失禁、急迫型尿失禁以及混和型尿失禁。

失禁原因｜應力性尿失禁（am730製圖） 失禁原因｜急迫性尿失禁（am730製圖） 失禁原因｜混和型尿失禁（am730製圖） 失禁原因｜完全性尿失禁（am730製圖）

改善漏尿問題 先從日常習慣、肌肉訓練著手

尿失禁症狀可以先從改變日常習慣、肌肉訓練來改善。陳忠佐醫師表示，若症狀不嚴重，可透過「改變日常行為」或「骨盆底肌肉訓練」獲得改善。

「改變日常行為」包括減少水分過量攝取，或是減少攝取咖啡、茶、酒精等容易利尿的飲料，以減輕膀胱負擔。

而「骨盆底肌肉訓練」又稱為「凱格爾運動」，透過主動收縮肛門、陰道、尿道周圍的肌肉，強化骨盆底肌肉群，特別是針對應力性尿失禁，改善症狀的效果會更為明顯。

應力性尿失禁治療方法（am730製圖） 應力性尿失禁治療方法｜控制水分攝取：建立適當水及排尿習慣，建議一天攝取水分不宜過多，白天每2至3小時排尿一次，睡覺前幾小時減少飲水量，以免影響睡眠質素 應力性尿失禁治療方法｜對於體重過重的病人，減輕體重可以減少尿失禁的狀況 應力性尿失禁治療方法｜在家可以練習凱格爾運動，建議一天可以分成三次做100至200下 應力性尿失禁治療方法｜到醫療院所接受骨盆底肌肉電刺激治療、生理回饋或電磁波刺激

藥物、手術治療方式多 醫生呼籲應勇於諮詢專業協助

尿失禁也可透過藥物、手術治療，但藥物的機轉主要是緩解膀胱不正常的痙攣，因此對於急迫性尿失禁有較佳的治療效果。陳忠佐醫師表示，若是藥物治療效果不理想，可以考慮膀胱內注射肉毒桿菌，雖然侵入性較高，卻能夠更有效的抑制膀胱肌肉的過度收縮。

而手術治療主要是針對應力性尿失禁，陳忠佐醫師表示，目前的主流是「尿道中段吊帶手術」，將人工網膜製成的吊帶放置在女性尿道中段的下緣，藉此提供尿道支撐力，改善腹部出力時的漏尿狀況。

陳忠佐醫師也特別呼籲，許多患者因害羞，覺得難以啟齒而不敢就醫尋求幫助，造成日常生活極大的困擾，針對尿失禁，目前已有許多治療方法，且成效不差，因此如果有上述的種種困擾，應勇於諮詢專業醫療的幫助並配合治療，才有機會擺脫尿失禁對於日常生活的種種不便。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

骨盆底肌肉訓練

骨盆底肌肉訓練透過主動收縮肛門、陰道、尿道周圍的肌肉，強化骨盆底肌肉群，有助改善應力性尿失禁症狀。

藥物、手術治療方式多 醫生呼籲應勇於諮詢專業協助

尿失禁也可透過藥物、手術治療，但藥物的機轉主要是緩解膀胱不正常的痙攣，因此對於急迫性尿失禁有較佳的治療效果。陳忠佐醫師表示，若是藥物治療效果不理想，可以考慮膀胱內注射肉毒桿菌，雖然侵入性較高，卻能夠更有效的抑制膀胱肌肉的過度收縮。

而手術治療主要是針對應力性尿失禁，陳忠佐醫師表示，目前的主流是「尿道中段吊帶手術」，將人工網膜製成的吊帶放置在女性尿道中段的下緣，藉此提供尿道支撐力，改善腹部出力時的漏尿狀況。

陳忠佐醫師也特別呼籲，許多患者因害羞，覺得難以啟齒而不敢就醫尋求幫助，造成日常生活極大的困擾，針對尿失禁，目前已有許多治療方法，且成效不差，因此如果有上述的種種困擾，應勇於諮詢專業醫療的幫助並配合治療，才有機會擺脫尿失禁對於日常生活的種種不便。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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