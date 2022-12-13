失禁｜女性漏尿 症狀不嚴重兩招助改善

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

尿失禁不僅會造成患者衛生上的困擾，也深深影響其社交、日常生活，特別是女性，有尿失禁症狀但常常羞於啟齒。依據台灣國建署更年期諮詢專線統計，約有一半的婦女已有頻尿或尿道燒灼等症狀，但不會一開始就表達有尿失禁的困擾。

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

女性尿失禁並不少見 這 3 種類型最常見

尿失禁的發生率並不低，尤其好發於女性，根據統計，至少有15%以上的婦女都曾有尿失禁的經驗，且隨著年齡增長，比例還會進一步上升。尿失禁有許多種類型，其中常見的有應力性尿失禁、急迫型尿失禁以及混和型尿失禁。