失禁｜尿失禁造成社交困擾 4種治療方式解救

尿失禁是一種常見的問題，這種非自主尿液流失不僅對身體健康造成影響，還會對情緒和社交活動帶來困擾。尿失禁主要分為兩種類型：應力性尿失禁(Stress incontinence)和急迫性尿失禁(Urge incontinence)。
應力性尿失禁 尿液不自主流出
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科邱垂青主治醫生表示，應力性尿失禁是指在咳嗽、打噴嚏或身體用力時出現尿液不自主流出的現象。應力性尿失禁通常發生腹腔內壓力增加時，尿液的壓力超過了尿道和骨盆底肌肉的控制能力而出現漏尿的狀況。
風險因素包括年齡、懷孕和分娩、肥胖、慢性咳嗽、劇烈運動以及與骨盆底肌肉無力或受損相關的其他疾病或手術。邱垂青醫生指出，針對應力性尿失禁，有不同的治療方法幫助病患面對這擾人的問題。
應力性尿失禁 常見但可治療
邱垂青醫生建議，首先可先嘗試保守性的治療，這包括行為治療、體重管理以及骨盆底肌肉訓練。
尿道中段懸吊術成效佳 傷口小、手術時間短
若保守治療成效不好，或者是尿失禁的狀況嚴重影響到生活，手術為另外一項選擇。目前應力性尿失禁手術的主流為尿道中段懸吊術，目的為使尿道跟膀胱頸經過懸吊後維持正常位置；這種手術有效果好、傷口小、手術時間短、住院時間短等優點。
邱垂青醫生建議，在制訂個人化的治療計劃時，患者應與醫生討論其症狀和治療選擇，以找到最適合自己的解決方案。
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