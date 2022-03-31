失語症｜布斯韋利士患失語症 或會聽唔明講唔到

布斯韋利士罹患「失語症」，並宣布息影。失語症嚴格來說不是一種疾病，而是由於其他疾病導致患者的語言功能受損，令患者出現不能理解別人說話、可理解別人說話但不能表達自己意思、無法重複別人說話，或者同時出現以上問題等。

外傷疾病影響腦部

任何疾病只要影響到大腦控制語言區域，就會形成失語症。當中最常見的是中風，無論缺血性中風還是出血性中風，只要破壞到左邊大腦的腦皮層外層或底層的白質，便有可能影響說話和理解能力。而其他可能的成因包括腦腫瘤、腦外傷、進行性神經疾病等。