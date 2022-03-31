失語症｜布斯韋利士患失語症 或會聽唔明講唔到

布斯韋利士罹患「失語症」，並宣布息影。失語症嚴格來說不是一種疾病，而是由於其他疾病導致患者的語言功能受損，令患者出現不能理解別人說話、可理解別人說話但不能表達自己意思、無法重複別人說話，或者同時出現以上問題等。
外傷疾病影響腦部
任何疾病只要影響到大腦控制語言區域，就會形成失語症。當中最常見的是中風，無論缺血性中風還是出血性中風，只要破壞到左邊大腦的腦皮層外層或底層的白質，便有可能影響說話和理解能力。而其他可能的成因包括腦腫瘤、腦外傷、進行性神經疾病等。
分三大類
失語症視乎腦部實質受影響的區域，主要分幾大類型。
表達型失語症：說話吃力，斷斷續續，難以完整說完一句說話，但理解能力較完好。患者一般是腦部「布洛卡區(Broca)」受損，症狀上也常伴隨右邊身無力或癱瘓。
接受型失語症：患者未必可理解一些單字或句子，說話方面看似可對答，但有可能會缺乏一些關鍵字詞，或說一些沒有意義的字句。受損位置為腦部較後方的「韋尼克區(Wernicke)」。
傳導型失語症：這些患對話仍然流暢，理解力也沒問題，但要重複一些詞語式者句子卻會出現困難。一般是腦部的弓狀束區域受損。
靠言語治療慢慢恢復
治療上主要針對病因，例如本為中風患者，就要注意三高、根據醫囑使用血藥等。暫時沒有針對性根治失語症的方法，但可透過言語治療協助後復健，盡量復原語言能力，並維持溝通能力。惟腦部受損程度不同，恢復的程度和速度也因人而異。
照顧患者注意事項
- 如照顧中風患者般，要把握首半年或一年的治療黃金期，努力復健。
- 即使患者說話有困難，仍要鼓勵他多說話。但要避免刺激性的話題，如受傷經過、政治、宗教等，以免患者心急說話但說不清而產生挫折感。
- 可使用輔助工具，如手寫、肢體語言幫助表達。
- 讓患者有充足的時間去表達想法。
- 用詞盡量簡單，易於讓患者理解。