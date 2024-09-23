奧林巴斯香港2024年業務計劃及行業趨勢

奧林巴斯香港在2024年的業務計劃聚焦於病人護理，旨在透過引進先進的內窺鏡技術和產品，提升香港的醫療服務質量。公司專注於強化在內窺鏡診斷和治療領域的領導地位，尤其是針對消化道和呼吸道疾病的早期發現和治療。奧林巴斯的創新內窺鏡系統如EVIS X1，以卓越的影像品質和增強的視覺效果，幫助醫生更精確地診斷和治療病患。 此外，奧林巴斯還提供微創手術工具，例如SOLTIVE醫療用激光儀器，這些設備利用新型能源，不僅能快速清除泌尿系統內的結石，還能降低能量消耗，簡化安裝過程。公司在泌尿科、婦科和普通外科方面的雙極超聲電刀設備，進一步增強了其產品線的多樣性。

病人護理與質量保證的承諾 奧林巴斯香港中國有限公司事業部長石慧怡稱：「在病人護理和質量保證方面，奧林巴斯香港的團隊定期為醫護專業人員舉辦專業教育培訓和研討會，以幫助他們熟悉奧林巴斯的產品和技術。這些培訓包括實際操作訓練和線上課程，確保醫護人員能夠熟練掌握新技術。」 在產品開發和製造過程中，奧林巴斯也實施了嚴格的品質控制措施，遵從國際標準，並持續改進產品性能。此外，公司還提供全面的客戶支援和服務，確保醫療設備的最佳功能，減少停機時間。

在競爭激烈的醫療科技市場，奧林巴斯憑藉其百年的光學和精密技術經驗，保持領導地位。公司在腸胃科、呼吸系統科和泌尿科等領域的專業知識，使其在市場上獨樹一幟。奧林巴斯的產品涵蓋多種醫療領域，為醫療機構提供多樣的解決方案，確保他們能從單一可信賴的合作夥伴獲得優質服務。 石慧怡續稱：「公司持續投入研發，開發包括影像技術、微創手術工具和人工智能解決方案的創新產品，以滿足市場需求，同時推動醫療科技的未來發展。」 人工智能的應用及可持續發展的承諾 奧林巴斯在技術創新方面亦不遺餘力，已開發基於人工智能的內窺鏡影像系統，幫助檢測胃腸道病變。這些系統利用機器學習演算法，即時分析內窺鏡圖像，支持異常病變的檢測和定性。未來，奧林巴斯還計劃利用人工智能優化臨床工作流程，提高診療效率。

在可持續發展方面，奧林巴斯香港致力實現全球淨零碳排放的目標，計劃於2050年達成，並在2030年前減少50%的溫室氣體排放量，積極響應《巴黎協定》。 影響行業的主要趨勢 當前，醫療科技行業正受到多個關鍵趨勢的推動。遙距醫療和數碼健康解決方案的需求迅速上升，尤其在新冠疫情期間更為明顯。此外，微創手術的需求也日益增加，因其能提供更快的恢復時間和減少併發症風險。 基因組學和生物技術的發展使治療方案更加個性化，這些趨勢都顯示出未來醫療科技行業的廣闊前景。奧林巴斯香港將持續致力於創新與發展，以應對這些變化，為病人提供更高質量的醫療服務。