女人必看！藥劑師分享「保健貼士」助優雅挺過更年期

更年期平均發生於45至55歲間，因卵巢功能退化，女性常出現月經不規律、熱潮紅、失眠、心悸、焦慮等早期症狀；晚期則可能面臨性機能改變、泌尿道萎縮與骨質疏鬆等生理變化。臺北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥劑師邱君渝表示，透過妥善的保健與治療方式，可協助女性平穩度過更年期。

植物性保健品 緩解熱潮紅不適 因應身心變化，女性可透過保健品、中藥或荷爾蒙療法進行改善與調理，減緩不適症狀。邱君渝藥劑師指出，大豆異黃酮屬植物雌激素，與人體雌激素結構相似，能減緩熱潮紅的頻率與強度。DHEA可改善陰道乾澀，常以陰道塞劑形式使用，但因為是性荷爾蒙前驅物，可能刺激乳房與卵巢等組織，增加乳癌、卵巢癌等風險，有相關家族史者應避免。魚油含DHA與EPA，有助改善抑鬱與心血管健康。更年期婦女也應補充鈣與維生素D，以預防骨質疏鬆與骨折風險。

中藥調理須個別化配方 荷爾蒙補充有助緩解症狀 依健保研究，加味逍遙散最常用於改善失眠、抑鬱、月經失調與熱潮紅等症狀；知柏地黃丸與杞菊地黃丸可調節體溫、紓緩熱潮紅；甘麥大棗湯具抗抑鬱作用，酸棗仁湯則有助睡眠。中藥配方多會依個人體質進行調整，建議尋求專業中醫師評估與調理。 荷爾蒙療法使用低劑量雌激素，能改善停經後的熱潮紅、失眠、陰道乾澀等症狀，並減少骨質流失。邱君渝藥劑師強調，療法依個人狀況分為三類：僅含雌激素、周期性補充，以及連續合併使用雌激素與黃體素，各有適用對象與特色，應依醫囑選擇最合適方案。

選對劑型提升治療順從性 定期檢查防癌防骨鬆 荷爾蒙治療可透過口服或經皮方式給藥，經皮給藥可避免經肝臟代謝，對曾有血栓或心臟病史者，風險相對較低。若局部有陰道乾澀或萎縮性陰道炎問題，可使用普力馬林陰道乳膏等局部雌激素藥品，療效顯著且使用方便，常成為婦女首選。 邱君渝藥劑師提醒，婦女進入更年期後，除了一般健康檢查外，更應定期接受乳癌、子宮頸癌篩檢，以及骨質密度檢查，提早預防相關疾病。此外，也要留意心血管與代謝症候群問題，從生活習慣、運動與飲食全面調整，確保身心健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】