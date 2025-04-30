女仔早上做有氧最好？醫生揭3大最佳增肌減脂運動時間

男女最佳運動燃脂時間不同？有醫生指出，不同時間做運動也會有不同效果，而且男女的最有效的運動燃脂時間亦有所不同，根據3項重要研究，不同時間運動對健康的影響各有不同，對增肌或減脂的功效亦有差別。

3大最佳增肌減脂運動時間 減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，最新研究指出，不同時間運動對健康的影響各有不同，不但對心血管健康、增肌與減脂效果各有差異，以下是幾項最近大型研究，透過數萬人、數週至數月追蹤觀察的結果： 1. 心血管健康 最佳時間：早上8至11點運動

最高風險時間：清晨6點前

研究來源：UK Biobank(英國8.3萬人前瞻性研究)

研究結果：觀察不同時間運動的人群，結果顯示早上8至11點運動者心血管疾病風險最低，比中午運動者低11至17%，比晚上運動者風險略低。清晨(6點前)運動由於交感神經亢奮，血壓較高，風險較高。 2. 增肌效果 最佳時間：下午或傍晚5至7點

研究來源：Küüsmaa et al.

研究結果：把男性分為早上組(7至9點)與傍晚組(5至7點)進行10周重訓，傍晚組的增肌效果略好。訓練時間影響不大，持續性才是關鍵。 3. 減脂效果 最佳時間：

女性：早上 男性：晚上

女性：早上 男性：晚上 研究來源：Arciero et al., Frontiers in Physiology

研究結果：觀察女性與男性各一組，分別於早上與晚上進行12周的有氧＋高強度間歇訓練(HIIT)。發現女性早上訓練組顯著減少腹部脂肪，血壓改善明顯。而男性晚上訓練組脂肪氧化效率較高，運動後疲勞感較低。

蕭醫生補充，不論是早上還是傍晚，只要願意運動，身體就會有所改變。科學研究提供了黃金時段的參考，但最重要的是持之以恆的運動習慣。