女士必看！讓子宮肌瘤縮小 利用月經周期聰明調理

子宮肌瘤可謂女性朋友最常見的腹部腫瘤之一，不僅發生率高，可能隨之引發的腹痛、貧血、頻尿等不適症狀，更是讓不少女性困擾不已，在中醫觀點中，子宮肌瘤多好發於體質痰瘀寒凝、氣滯血瘀的患者身上。雖然其發生率非常高，但實際上，大多數罹患子宮肌瘤者多沒有明顯症狀，甚至有不少人終其一生不知道自己長了子宮肌瘤；僅有少數人會因肌瘤過大、生長位置不佳等因素，而造成異常出血、頻尿、經痛等不適。中醫診所周宗翰中醫師說明子宮肌瘤的臨床症狀根據成因不同，也會有相當大的差異。譬如，肝氣鬱滯型，多以經血排出困難、容易痛經、臉色臘黃為表徵；氣滯血瘀型，除了痛經外，經血多偏暗紫色、夾有血塊；虛寒凝滯者，日常表現則是以臉色蒼白、身體虛寒為主。而濕熱下注型，除了白帶增多外，更易伴隨有陰道炎、盆腔炎等婦科疾病問題。

針灸可改變子宮環境 中藥調整氣血運行 周宗翰中醫師在治療子宮肌瘤，針灸絕對是不可或缺的手段，藉由圍刺任脈、胃經、腎經、肝經等腹部穴位，艾粒溫通氣血，改變子宮腔體環境，治療子宮肌瘤，氣血痰瘀虛，風寒濕都是關鍵，所以不可能有一種方劑可以專門用來治療子宮肌瘤。因為貧血會加重肌瘤的生長，正氣不足也是子宮肌瘤病程進展中不容忽視的重要因素。所以，治病求本，亦應扶助正氣。改善貧血的狀況有助於子宮肌瘤的縮小，所謂養正積自除，且扶正有利於祛邪，再由月經周期的規律性變化來調整中藥，從行經期開始，袪舊生新，月經結束後對子宮肌瘤的治療是最重要的，月經結束後是癥瘕發生、發展最多和最快的時期，所以月經結束我認為不一定要補血，但是一定要通陽，這時常常可以使用桂枝通陽化氣，茯苓淡滲利濕，我還常常使用黃耆與枳殼通調上下氣機，使氣血得以正常運行。在把握住月經來前、月經期與月經來後的5天，其餘的周期就是以體質調整與破瘀消積，以及治療緩解患者不適症狀為優先。 周宗翰中醫師提醒，子宮肌瘤患者在經後期可以使用益母草淨化代謝茶，有助排除瘀血，讓子宮微循環變佳。

消積益母草淨化代謝茶 材料：桂枝2錢、茯苓3錢、肉桂2錢、益母草3錢。 做法： 將益母草等所有藥材投入鍋中，加入 2,000 毫升的水。 用大火煮沸益母草茶後，轉小火，煮五分鐘左右，熄火，燜約十分鐘。 把藥材過瀘，放微溫後，即可飲用。 益母草活血、利水、行氣的效果，桂枝茯苓通陽化氣可以調節子宮的微循環，肉桂有溫暖子宮的功效，經後期以兩帖為限。