女士注意！冬天穿短裙可能導致呢啲問題

不只夏天為大地帶來美腿，各位女士就算在冬天也不會放棄短褲短裙！不過在中醫角度，認為天冷衣薄，如寒邪循經侵襲進入宮中，則可能導致痛經、月經紊亂、月經量少、經血紫黑有血塊及盆腔炎等！

如果冬天仍然穿短裙外出，可能會令人體不能保持正常溫度，人體在寒冷之時收縮凝聚，炎熱之時會延伸膨脹，而膝關節的血管走行較為薄弱，膝蓋骨上方的脂肪層很薄，寒邪會循經侵襲，導致人體氣機收歛，腠理緊閉，脈絡拘謹，筋肉攣急，常表現為無汗，肢體疼痛，活動不利等。

中醫認為，人體會按四時季節變化規律而變化，在冬天陽氣入裡，因此身體需要較厚保溫，避免體溫下降，確保陽氣潛藏於內且不折損陽氣。

向上沿脛骨內緣，在內踝上8寸處交出足太陰脾經之後，上行過膝內側，沿大腿內側中線進入陰毛中，繞陰器，至小腹，挾胃兩旁，屬肝主治肝膽病症、泌尿生殖系統、神經系統、眼科疾。

足少陰腎經

向上沿小腿內側後緣，至膕內側，上股內側後緣入脊內(長強穴)，穿過脊柱。屬腎。主治婦科、前陰、腎、肺、咽喉病症，如月經不調、陰挺、遺精、小便不利、水腫、便秘、洩瀉，以及經脈循行部位的病變。我們就會發現下肢循行的三條陰經，即足太陰脾經、足厥陰肝經、足少陰腎經的走行均通過下肢內側循行，與內外生殖器直接或間接的聯繫，並對其活動起到重要影響。

一旦寒邪循經侵襲進入子宮，可能會導致痛經、月經紊亂、月經量少、經血紫黑有血塊、盆腔炎、附件炎、子宮肌瘤、卵巢囊腫、習慣性流產、不孕等疾病；另外寒邪潛伏經絡，膝冷、膝痛、膝關節腫脹、膝關節滑囊積液、早期進入退行性改變，膝關節變形，呈「O」型腿。到老年期有置換人工關節的可能性。

因此冬天還是少穿短裙為佳！各位女士，夏天再展示美腿吧！