女士難言之隱 子宮陰道脫垂症

台中市一名79歲婦人，有4次自然生產的產史，有子宮肌瘤之症狀切除術。根據患者陳述，壓迫感和尿失禁多年，排尿困難，頻尿和便秘，經醫師診斷為子宮脫垂和膀胱膨出，住院進行骶棘韌帶懸吊術，婦人術後症狀緩解。

子宮陰道脫垂 劇烈疼痛不適

衛福部臺中醫院林新旺醫師指出，子宮陰道脫垂，發生在子宮的韌帶及陰道頂部變弱並塌陷到陰道管中。子宮陰道脫垂的症狀包括陰道受壓或脹滿的感覺就像外陰部有一個小球，有甚麼東西從陰道裡掉出來的感覺。尤其老年女性骨盆腔肌肉組織鬆弛，肌膜韌帶的纖維組織減少，易有這類疾病。

林新旺醫師說，在更嚴重的脫垂病例中，子宮和陰道頂部可能會凸出陰道口，膀胱功能改變，無法排空膀胱。直腸膨出(陰道和直腸之間的結締組織下垂)或膀胱膨出(陰道和膀胱之間的結締組織下垂)造成性交時的疼痛或不適及衛生棉條使用困難。