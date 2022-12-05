女子乾眼症畏光以為白內障 除眼乾還有6大症狀

許小姐一年半前嚴重畏光，出門需要戴墨鏡，連看電視都有困難，去醫院檢查，醫師認為是白內障，而後至台北榮總眼科部范乃文醫師門診求治，檢查發現根本不是白內障，而是蒸發型乾眼症合併角膜神經病變。范乃文醫師表示，乾眼症的症狀變化極大，並非只以「乾」為表現。 乾眼症分成 3 大類 除了「乾」外還有其他症狀 乾眼症依成因可分為缺黏液、缺水和蒸發型(缺油型)乾眼症三大類，若結合兩種以上的原因則為混合型乾眼症。范乃文醫師表示，依照國際組織的定義，乾眼症是眼表無法受到穩定的淚膜保護導致眼睛有不適的症狀，可能伴隨眼表細胞受損與一定程度的發炎反應。 因此，乾眼症並非只有眼睛乾澀的症狀，范乃文醫師指出，乾眼症還會有眼睛痠澀疲勞、眼睛紅腫癢、有異物感或灼燒感、怕風畏光、間歇性視力模糊、反射性流淚、有分泌物等，這些都是乾眼症的症狀。

乾眼症治療方式有許多 脈衝光也可有效改善症狀 北榮眼科部主任陳世真指出，美國眼科醫學會2020年統整國際研究結果，已確認脈衝光可有效改善蒸發型乾眼症患者的乾眼症狀、淚膜穩定度與眼瞼板腺功能；日本研究也顯示，脈衝光治療對於混合型乾眼症(合併缺水與蒸發型乾眼症)也有一定效果，但無法改善淚水的分泌、眼瞼板腺型態，而對於乾眼症引起的眼角膜破損的治療效果尚待評估。 北榮一般眼科主任陳克華提到，「乾眼症是這時代的夢靨，根據健保資料庫統計，乾眼症人口隨著年齡增加，且逐年增加，在電子時代乾眼症不但人口變多，且有年輕化趨勢。」他強調，乾眼症看似簡單，其實是非常複雜且難處理的疾病，眼科醫師也需要有更多新武器來因應。 乾眼症治療第一步，范乃文醫師建議應先改善生活型態，養成規律的生活，飲食均衡，避免用眼過度，也可在眼睛周圍熱敷。如果沒有改善可能會使用不含防腐劑的人工淚液、凝膠或藥膏、抗發炎藥物，或是脈衝光治療。