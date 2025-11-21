女子常食飯3個月瘦9kg？食得愈少脂肪燒得愈慢 醫生揭3原因碳水可減肥

吃飯對減肥很有幫助？有醫生分享一宗案例指，一名女子在過去3個月期間開始勇敢吃碳水，吃了很多飯，結果她的體重竟然降了9kg。醫生指出，有3大原因碳水有助減肥，而且當吃得愈少，脂肪的燃燒卻會更慢。

41歲女常食飯3個月瘦9kg?

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，該名女子吃碳水後，不但體重減掉8.1kg，其體脂也減走7.2kg，體重也來到了4字頭。她初時減肥長期不敢吃碳水，惟體重亦停滯半年，後來吃碳水就成功令數字改善。蕭醫生解釋，不吃碳水反而減不下來的3大原因：

1. 壓力飆升

當你長期不敢吃碳水，身體會產生壓力荷爾蒙(皮質醇)，這會使脂肪，特別是腹部脂肪，難以分解。

2. 代謝躺平

身體會出於自我保護，自動降低基礎代謝率。你吃得愈少，身體就「燒」得愈慢，這樣只會造成減重困難。

3. 營養不良

即使你體重偏重，身體仍可能處於「營養不良」狀態，沒有足夠的「燃料」來啟動燃脂過程，甚至可能開始分解肌肉以降低代謝率。

蕭醫生指，戒走碳水的結果就是，儘管你努力克制飲食，卻常常感到非常疲憊，心情也很低落，體重卻依舊停滯不前。

蕭醫生形容，碳水循環就像保養一台高性能的法拉利，卻因為怕耗油而限制速度，久而久之，車子的性能將會退化。所以就需要定期給予它「頂級燃油」——包括運動和適量碳水。通過碳水循環，我們可以重新訓練身體，以告訴它：現在不是飢荒，有燃料進來，該啟動燃脂引擎，開始燃燒脂肪。