女子皮膚痕似濕疹揭患淋巴癌 醫生籲小心6情況下的「濕疹」

皮膚痕可能是淋巴癌先兆。有醫生分享案例指出，一名女子在過去3個月間持續出現看似是濕疹的皮膚癢感，經檢查後發現患上淋巴癌，醫生指出，若皮膚痕時同時出現6大症狀，就有可能不只是濕疹，而是與癌症相關。
女子皮膚痕似濕疹揭患淋巴癌
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名女子過去三個月反覆出現皮膚紅癢，無論是外用藥物還是口服藥物，卻始終無法真正改善情況。她亦出現嚴重夜間出汗，睡眠間會令衣物濕透。起初她以為這是更年期的表現，然而後來檢查的結果卻是淋巴癌。
另外，有另一宗案例同樣，皮膚上多處紅腫起疹，被誤以為是濕疹，即使多番向專科醫生求醫並使用不同藥物，病情亦未見好轉，反而愈演愈烈。最終檢查顯示，她的症狀同樣是由淋巴癌引起的。
許多人對於淋巴癌與皮膚癢之間的關係並不清楚。劉醫生解釋指，淋巴癌的細胞在活動時，會釋放多種發炎介質和細胞激素(如IL-2、IL-6、TNF-α)，這些物質會刺激神經，從而引發以下症狀：
- 深層的癢感
- 擦藥效果甚微
- 夜間癢感特別明顯
- 全身性或局部反覆癢感
因此，淋巴癌導致的癢常常表現為「深、久、難治」的特性。
6症狀恐患淋巴癌
劉醫生提醒，除了皮膚癢之外，淋巴癌還可能伴隨以下症狀，值得提高警覺：
- 夜間盜汗：典型的淋巴系統警號，衣物濕透。
- 不明原因的體重減輕：若半年內體重驟減超過5%至10%應引起注意。
- 不明原因的發燒：時高時低，症狀類似感冒但又不是。
- 淋巴結腫大：通常出現在頸部、腋下或鼠蹊部，且無痛。
- 全身疲勞感：這種疲勞感不同於熬夜後的疲憊。
- 皮膚出現反復不明斑塊或結節：像濕疹但治療無效。
小心6情況下的「濕疹」
劉醫生又指，若你或身邊的人出現以下情況，切勿僅以「濕疹」來概括：
- 癢感持續超過4至6周，且治療效果不佳
- 皮膚斑塊日益增大或變厚
- 反覆發作的紅疹、脫皮、結節
- 出現夜間流汗現象
- 伴隨體重下降或發燒
- 無痛的淋巴結腫大
雖然大多數皮膚癢並非由淋巴癌引起，但出現這些症狀時應立即做更詳細的檢查。劉醫生表示，當身體出現不適時，身體其實正與我們對話。若發現濕疹或過敏問題，治療無效，並伴隨夜汗、體重下降、發燒等症狀時，應適時尋求醫療幫助。