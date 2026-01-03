女子皮膚痕似濕疹揭患淋巴癌 醫生籲小心6情況下的「濕疹」

皮膚痕可能是淋巴癌先兆。有醫生分享案例指出，一名女子在過去3個月間持續出現看似是濕疹的皮膚癢感，經檢查後發現患上淋巴癌，醫生指出，若皮膚痕時同時出現6大症狀，就有可能不只是濕疹，而是與癌症相關。

女子皮膚痕似濕疹揭患淋巴癌

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名女子過去三個月反覆出現皮膚紅癢，無論是外用藥物還是口服藥物，卻始終無法真正改善情況。她亦出現嚴重夜間出汗，睡眠間會令衣物濕透。起初她以為這是更年期的表現，然而後來檢查的結果卻是淋巴癌。

另外，有另一宗案例同樣，皮膚上多處紅腫起疹，被誤以為是濕疹，即使多番向專科醫生求醫並使用不同藥物，病情亦未見好轉，反而愈演愈烈。最終檢查顯示，她的症狀同樣是由淋巴癌引起的。

許多人對於淋巴癌與皮膚癢之間的關係並不清楚。劉醫生解釋指，淋巴癌的細胞在活動時，會釋放多種發炎介質和細胞激素(如IL-2、IL-6、TNF-α)，這些物質會刺激神經，從而引發以下症狀：

深層的癢感

擦藥效果甚微

夜間癢感特別明顯

全身性或局部反覆癢感

因此，淋巴癌導致的癢常常表現為「深、久、難治」的特性。