女子腹痛無胃口揭患第三期「癌王」 醫生揭3症狀一定要諗到關胰臟事

胰臟癌早期一般沒有明顯的症狀，很多患者發現時經已屆晚期。有醫生分享案例指出，一名女子在近日都一直有腹痛問題，而且食慾不振，就算多番求醫檢查，也無從得知原因。但後來經醫生檢查胰臟後，就發現她患上胰臟癌，腫瘤超過4cm。醫生指，如發現身體出現3種症狀，一定要懷疑是否與胰臟問題相關。

女子腹痛無胃口揭患第三期「癌王」

胃腸肝膽科醫生林相宏在facebook專頁上分享指，很多患者經歷胃部不適時，往往只進行胃鏡和常規超聲波檢查，但這樣的做法可能不夠全面。他分享該名女病患年屆70歲，近半年來出現食慾下降、腹脹和嘔心等不適症狀，尤其在過去三個月，她的腹痛和背部也出現持續不適，痛苦到晚上只能彎著腰才能入睡，使睡眠品質變差，而且在半年內體重驟減10公斤。

她曾在醫學中心接受胃鏡檢查，結果顯示有胃食道逆流及幽門桿菌感染，經過殺菌治療後仍未見好轉。隨後進行的腹部超聲波檢查結果皆正常，但她的症狀卻愈來愈嚴重，所服用的藥物也未見改善。病患及家屬多次尋求幫助，最終醫生建議檢查胰臟，並強調應該採用內視鏡超聲波方法。透過胰臟內視鏡超聲波檢查，立即發現患者有超過4cm的胰臟癌，且伴隨血管侵犯及淋巴轉移。

林醫生強調，這種檢查是相當精確的，因為它能直接深入胃部，解除胃腸道空氣的擋住，進而清晰地掃描胰臟表面。

