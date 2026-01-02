女子腹痛無胃口揭患第三期「癌王」 醫生揭3症狀一定要諗到關胰臟事

胰臟癌早期一般沒有明顯的症狀，很多患者發現時經已屆晚期。有醫生分享案例指出，一名女子在近日都一直有腹痛問題，而且食慾不振，就算多番求醫檢查，也無從得知原因。但後來經醫生檢查胰臟後，就發現她患上胰臟癌，腫瘤超過4cm。醫生指，如發現身體出現3種症狀，一定要懷疑是否與胰臟問題相關。
女子腹痛無胃口揭患第三期「癌王」
胃腸肝膽科醫生林相宏在facebook專頁上分享指，很多患者經歷胃部不適時，往往只進行胃鏡和常規超聲波檢查，但這樣的做法可能不夠全面。他分享該名女病患年屆70歲，近半年來出現食慾下降、腹脹和嘔心等不適症狀，尤其在過去三個月，她的腹痛和背部也出現持續不適，痛苦到晚上只能彎著腰才能入睡，使睡眠品質變差，而且在半年內體重驟減10公斤。
她曾在醫學中心接受胃鏡檢查，結果顯示有胃食道逆流及幽門桿菌感染，經過殺菌治療後仍未見好轉。隨後進行的腹部超聲波檢查結果皆正常，但她的症狀卻愈來愈嚴重，所服用的藥物也未見改善。病患及家屬多次尋求幫助，最終醫生建議檢查胰臟，並強調應該採用內視鏡超聲波方法。透過胰臟內視鏡超聲波檢查，立即發現患者有超過4cm的胰臟癌，且伴隨血管侵犯及淋巴轉移。
林醫生強調，這種檢查是相當精確的，因為它能直接深入胃部，解除胃腸道空氣的擋住，進而清晰地掃描胰臟表面。
為何傳統超聲波檢查不夠準確？
林醫生指，深埋在腹部的胰臟常常受到肋骨及腸氣的阻擋，以至於在常規腹部超聲波檢查中難以見到其全貌。研究顯示，傳統超聲波無法清晰顯示胰臟的機率高達92.4%。這意味著，即使已有胰臟癌的早期診斷，使用超聲波檢查仍有超過50%的機率找不到腫瘤。
3症狀一定要諗到關胰臟事
胰臟內視鏡超聲波能夠顯示最小0.5公分的胰臟癌，甚至其準確度超過磁共振成像及CT掃描。但是以上案例屢見不鮮。他提醒，若出現
- 腹痛
- 食慾不振
- 糖尿病患者
就須高度懷疑胰臟可能出現問題，並考慮進一步的內視鏡超聲波檢查。