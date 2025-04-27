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健康
2025-04-27 18:30:00

女子2年清5次腎石！竟是項頸部1腺體作怪

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腎石

人體鈣質代謝由副甲狀腺調控，若腺體功能亢進，鈣質會過度釋放至血液中並沉積為結石。

一名40歲女子在兩年間飽受腎石所苦，五度就醫、接受碎石手術，痛苦不堪。所幸醫師察覺異常，進一步檢查發現她罹患副甲狀腺機能亢進，導致鈣質代謝失控，雙腎布滿結石，影像中宛如「滿天星」。經手術切除異常副甲狀腺後，終於擺脫反覆發作的惡夢。

頻繁結石有警號 抽血揪出元凶

衛福部臺中醫院泌尿科主任朱朗軒表示，這名女性去年5月第五度因腎石就醫，他隨即安排抽血檢查，發現其副甲狀腺指數高出正常值3倍以上。進一步斷層掃描顯示雙側腎臟布滿小結石，確認病因是副甲狀腺機能亢進，導致體內鈣質代謝異常所致。

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副甲狀腺

副甲狀腺是位於甲狀腺中的小腺體。

切除異常腺體 結石不再復發

朱朗軒主任說明，人體鈣質代謝由副甲狀腺調控，若腺體功能亢進，鈣質會過度釋放至血液中並沉積為結石，因此對反覆性結石患者，醫生會懷疑是否與副甲狀腺異常有關。這類病因雖罕見，但一旦診斷正確，可透過手術根治。

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補水才是預防關鍵 啤酒無助防結石

朱朗軒主任指出，香港腎石盛行率高達6%，除了與家族病史、代謝異常有關，水分攝取不足亦是主因。他建議成人每天飲水1,5002,000毫升，夏天從事戶外活動者則應增加至3,000毫升，以防尿液濃縮、結晶形成結石。此外，坊間流傳「多喝啤酒可以預防腎石」，他也特別提醒「這是是錯誤的說法。」啤酒會讓尿酸升高，反而容易生成結石，強調預防結石最有效的方法還是「多喝水」。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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