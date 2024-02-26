女性下體出水好驚嚇　追查後竟是血液循環不良

43歲上班族女性患有子宮肌瘤病史，平日早上喝蔬果汁當早餐，近半年在月經結束後發現陰道不定時會流出清澈如水的不明液體，且量多到會弄溼底褲，雖然無色無味，經期後還是需要鋪墊衛生棉，下體長期悶熱反而導致泌尿道以及陰部搔癢，經檢查察覺是陰道炎，治療後搔癢症狀隨即改善，但是陰道出水問題依舊。隨即前往中醫診所求診，經診斷此下體出水與患者骨盆腔循環差有關，患者經由兩個月的針灸與中藥調理，陰道出水的症狀已經消失。
久坐不動代謝差 血糖長期偏高婦科抵抗力差
周宗翰中醫師表示，此患者長期久坐辦公室，又屬於肥胖代謝不佳患者，平時血糖也偏高控制不佳，以上因素容易導致骨盆腔循環不佳，婦科的抵抗力變差造成陰道感染，加上外陰部處於高溫濕熱的環境，容易合併感染引起陰道發炎與水樣白帶的產生。
健康女性的白帶是一種微酸性的黏稠物，一般量不多，顏色呈乳白色、雞蛋清樣，稍有腥味，有溼潤陰道、排洩廢物、抑制病原菌生長的作用。周宗翰中醫師表示，當女性患上婦科炎症等疾病後，白帶就會發生變化，特別是出現水樣白帶、白帶中有血，要引起警惕。陰道出水又稱為水樣白帶，很多原因包含陰道炎、子宮頸炎、子宮肌瘤等很多婦科疾病都有可能有這症狀，但如果水樣白帶較多，並且持續了很長時間，建議先諮詢專科婦產科醫師的檢查以排除子宮頸癌與子宮內膜癌或輸卵管癌的風險。
多數蔬果屬性偏寒 長期喝易形成虛冷體質
前述患者每天有喝蔬果汁的習慣，容易導致中醫所謂的脾虛濕盛體質，身體水分代謝調節出現問題，加上患者缺少運動長期久坐，本身也忽略血糖偏高的問題，容易導致盆腔血液循環不佳，因此水樣白帶增多，是血液循環不良的預兆。水樣白帶也可能與子宮肌瘤與內分泌失調有關係，因此最重要的就是要改變生活習慣，醫師建議降低喝蔬果汁的頻率，或在喝的時候多加薑黃粉，肉桂粉，生薑末之後，陰道出水的頻率稍微降低。
以中醫觀點來說，絕大多數蔬菜和水果的屬性偏寒，長期喝容易形成虛冷體質，身體新陳代謝速度減慢，周宗翰說明，除了適量加入溫熱性中藥材來平衡蔬果的寒涼屬性之外，飲用蔬果汁前，也要注意蔬菜和水果的使用量，尤其是含糖量較高的水果，每天應控制在2份以內，過多容易造成血糖上升和肥胖。而蔬菜和水果的比例，建議為2：1；若蔬菜和水果比例是3：1，菜味較明顯，煮過後的味道較佳。
周宗翰也提醒，蔬果汁打完後不適合久放，要立刻喝，以免蔬果汁氧化變質。建議在陽氣盛的早上或中午飲用，晚上喝易頻尿、恐影響睡眠。患有子宮肌瘤、子宮內膜異位症或是平時白帶清澈如水的女性朋友，更需要嚴格執行。平時最好避開生菜、瓜果類、柑橘類、涼茶等寒性食物。也要減少甜食的攝取，平時養成運動的習慣，多做骨盆運動可以幫助改善子宮血液循環，減少分泌物過多的症狀。
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