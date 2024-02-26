女性下體出水好驚嚇　追查後竟是血液循環不良

43歲上班族女性患有子宮肌瘤病史，平日早上喝蔬果汁當早餐，近半年在月經結束後發現陰道不定時會流出清澈如水的不明液體，且量多到會弄溼底褲，雖然無色無味，經期後還是需要鋪墊衛生棉，下體長期悶熱反而導致泌尿道以及陰部搔癢，經檢查察覺是陰道炎，治療後搔癢症狀隨即改善，但是陰道出水問題依舊。隨即前往中醫診所求診，經診斷此下體出水與患者骨盆腔循環差有關，患者經由兩個月的針灸與中藥調理，陰道出水的症狀已經消失。

久坐不動代謝差 血糖長期偏高婦科抵抗力差 周宗翰中醫師表示，此患者長期久坐辦公室，又屬於肥胖代謝不佳患者，平時血糖也偏高控制不佳，以上因素容易導致骨盆腔循環不佳，婦科的抵抗力變差造成陰道感染，加上外陰部處於高溫濕熱的環境，容易合併感染引起陰道發炎與水樣白帶的產生。 健康女性的白帶是一種微酸性的黏稠物，一般量不多，顏色呈乳白色、雞蛋清樣，稍有腥味，有溼潤陰道、排洩廢物、抑制病原菌生長的作用。周宗翰中醫師表示，當女性患上婦科炎症等疾病後，白帶就會發生變化，特別是出現水樣白帶、白帶中有血，要引起警惕。陰道出水又稱為水樣白帶，很多原因包含陰道炎、子宮頸炎、子宮肌瘤等很多婦科疾病都有可能有這症狀，但如果水樣白帶較多，並且持續了很長時間，建議先諮詢專科婦產科醫師的檢查以排除子宮頸癌與子宮內膜癌或輸卵管癌的風險。