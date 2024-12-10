女性不孕恐與腸道菌群有關！台大研究：「1細菌」害胚胎難著床、流產

研究團隊期望能幫助不孕症患者獲得個人化的最佳黃體素補充策略，提升治療效果與成功率。

黃體素是確保胚胎順利著床和正常懷孕的關鍵荷爾蒙。體內黃體素含量不足，是試管嬰兒治療失敗和早期流產的常見原因之一。台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州教授與中央研究院生物多樣性研究中心江殷儒研究員領導的研究團隊，成功揭示不孕症婦女體內黃體素(progesterone)代謝異常的關鍵因素。這項研究深入探討了腸道菌群與黃體素吸收的關聯性，並發表於知名學術期刊《腸道微生物》(Gut Microbes)。

在人工受孕治療過程中，患者可通過口服、陰道栓劑或注射等不同形式補充黃體素，以彌補黃體功能不足或完成子宮內膜整備。然而，這些補充方式的吸收效果存在個體差異，特別是口服補充方式，即使接受標準或更高劑量的黃體素，部分患者的血液和組織中濃度仍然不足，增加了胚胎著床失敗或流產的風險。

黃體素補充的吸收效果存在個體差異，特別是口服補充方式。

研究團隊從接受試管嬰兒治療的不孕症婦女腸道菌群中，發現一種名為「無害梭菌」(Clostridium innocuum)的腸道細菌，能代謝黃體素並透過肝腸循環影響其血液濃度。在小鼠實驗中，研究人員進一步證實，抑制此菌有助於提升黃體素濃度。而此菌的長期作用會干擾小鼠的動情週期與卵泡發育，相當於影響人類的排卵周期。

研究團隊從接受試管嬰兒治療的不孕症婦女腸道菌群中，發現一種名為「無害梭菌」(Clostridium innocuum)的腸道細菌，能代謝黃體素並透過肝腸循環影響其血液濃度。

治療不孕症 為人工受孕技術開創新可能

此研究不僅為不孕症治療提供嶄新的醫療策略，也強化了腸道菌群對生殖健康影響的研究基礎。研究團隊期望能幫助不孕症患者獲得個人化的最佳黃體素補充策略，提升治療效果與成功率。

另一方面，通過針對腸道菌群進行調控，改善患者對黃體素的吸收效率，為人工受孕技術開創新的可能性。目前，研究團隊正在台大醫院生殖醫學中心進行相關的臨床試驗，進一步探索黃體素代謝腸道菌的實際臨床應用潛力。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】