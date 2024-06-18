女性停經罹患代謝症候群機率大增！5大飲食秘訣有效預防

婦女停經後缺少了女性荷爾蒙雌二醇的保護，心臟病的發生率變得與男性相若。

婦女在停經前心臟病的發生率較男性低，但停經後的風險則與男性相近，可能是因為女性荷爾蒙雌二醇在停經後便減少，失去保護心臟的作用，也因此產生代謝症候群。

代謝症候群可預防也可治療，要是不及早檢查治療，將比一般人增加6倍糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險，變成慢性病病人。

預防代謝症候群 改善飲食成效優於補充荷爾蒙治療

停經後因為缺乏女性荷爾蒙，低密度膽固醇(壞的膽固醇)及總膽固醇、三酸甘油脂會升高，高密度膽固醇(好的膽固醇)將降低，這就是荷爾蒙缺乏的影響而提高代謝症候群的風險，使其發生率增至50%。

而停經後，改善代謝症候群的方法，除了多運動外，應從飲食方面著手：

依每日飲食指南，均衡攝取六大類食物：

婦女每天所需熱量約1,600至1,900大卡，建議限制高碳水化合物和高油脂食物，鼓勵適量、均衡飲食，以及多攝取高纖食物，例如全榖雜糧及蔬菜。

增加蛋白質：

為避免肌少症，蛋白質攝取建議為每天每公斤體重1.1克蛋白質。豆類製品(豆腐、豆漿)、白肉(魚、雞、鴨)、雞蛋、牛奶、優酪乳等都是優質蛋白質的來源。

維他命 D ：

停經後婦女補充維他命D可以改變脂肪代謝，缺乏者會產生高血壓和三酸甘油酯，並減少高密度膽固醇，尤其在肥胖和糖尿病者。主要食物來源為魚肝油、高油脂魚肉(鮭魚、秋刀魚等)，目前建議停經後婦女每日從飲食中攝取維他命D為10至15微克(400-600 IU)。

Omega-3 脂肪酸：

建議停經後婦女每天從飲食中攝取Omega-3脂肪酸含量佔總熱量0.6%至1.2%(約1至2.5克)，如油性魚(鮭魚、沙丁魚、鯖魚等)、魚油、亞麻仁油。

抗氧化營養素：

停經後婦女多攝取具抗氧化營養素，如維他命A、維他命C、維他命E、多酚和異黃酮(包含新鮮蔬菜水果、未精製全榖雜糧、堅果、黃豆等)，可有效降低總膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油酯和血糖。藉由飲食來改善更年期的代謝症候群，比補充荷爾蒙治療更為有效。

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