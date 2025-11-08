女性幾歲進入更年期？幾時要開始準備？醫生帶你一次了解清楚！

女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活形態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。
更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險
中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。
「從今年(2025)1月到8月，我們診所求診的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與外國數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。
「F4守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？
「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改變生活形態。台灣國健署呼籲女性可透過「F4守則」，也就是Food聰明飲食、Fitness規律運動、Friend親友陪伴與Friend心靈支持，來降低更年期的慢性疾病風險。
提到運動，不少婆婆媽媽常問：「我整天忙家事，這樣不算嗎？」對此，陳建銘副理事長表示，家事屬於「勞動」，勞動是苦差事，而運動時要讓自己保持活力，帶著愉悅的心情，兩者是截然不同的概念。
更年期診斷看卵巢功能 準備要「愈早愈好」
陳建銘副理事長說明，傳統認為更年期多發生於45至55歲，但實際上，人體機能在35歲後就可能逐漸走下坡，身心都會有所變化，因此認為可延伸到35至65歲。台灣婦產科醫學會黃建霈秘書長則表示，更年期的診斷主要看卵巢的狀態和荷爾蒙是否有變化，隨著卵巢功能逐漸退化，排卵會從規律轉為不規律，生育能力下降，常伴隨月經不規則，以及荷爾蒙下降引起的潮熱等症狀。直到停經滿一年，代表更年期結束。
那女性幾歲起要開始為更年期做準備呢？答案是「愈早愈好」！黃建霈秘書長表示，每個人最終都會面對更年期，就算是年輕女性，也可以及早建立正確觀念，從「現在」就開始準備。
更年期就像「坐雲霄飛車」 提前守護健康穩穩「下車」
黃建霈秘書長表示，約一半的人更年期平均1到5年，但也有人持續超過5年或不到1年，各佔四分之一，但時間的長短不影響健康風險，重點要看這段時間「如何度過」。他進一步舉例，若進入更年期時體重維持在標準範圍，出現代謝症候群等健康問題的機率也相對較低，就像乘坐雲霄飛車，如果上車時身體狀況不錯，那下來的時候人通常也會好好的。
「更年期結束不代表人生結束。」黃建霈秘書長提到，假設50歲開始經歷3年更年期結束，從53歲到目前人均壽命80幾歲，其實還有30多年的時間；更年期這段時間把自己照顧好，也有利於未來晚年健康狀況的穩定。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】