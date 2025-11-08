女性幾歲進入更年期？幾時要開始準備？醫生帶你一次了解清楚！

中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝。

女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活形態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。

更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險

中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。

「從今年(2025)1月到8月，我們診所求診的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與外國數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。

「 F4 守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？

「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改變生活形態。台灣國健署呼籲女性可透過「F4守則」，也就是Food聰明飲食、Fitness規律運動、Friend親友陪伴與Friend心靈支持，來降低更年期的慢性疾病風險。

提到運動，不少婆婆媽媽常問：「我整天忙家事，這樣不算嗎？」對此，陳建銘副理事長表示，家事屬於「勞動」，勞動是苦差事，而運動時要讓自己保持活力，帶著愉悅的心情，兩者是截然不同的概念。