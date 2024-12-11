女性心臟驟停如何做CPR？會被當性騷擾？澳專家破解CPR迷思

根據研究指出，女性發生心臟驟停時，獲得旁觀者施行CPR的可能性較男性低，原因竟是旁觀者擔心被誤認為性騷擾，或是折斷女性的肋骨！

冷鋒即將來襲，低溫容易造成血管收縮、血壓上升，可能引發心血管疾病，嚴重將導致心臟驟停。當突發心臟驟停發生在公共場所，身邊市民施行心肺復甦法(CPR)將成為救命關鍵。然而，根據研究指出，女性發生心臟驟停時，獲得旁觀者施行CPR的可能性較男性低，原因竟是旁觀者擔心被誤認為性騷擾，或是折斷女性的肋骨！

女性獲 CPR 施救比例低 這「 2 原因」阻旁觀者救援

施行CPR可讓心跳停止的患者維持體內血液循環，為大腦和重要器官提供氧氣，是搶救生命的重要手段。根據《The Conversation》報道，澳洲今(2024)年一項研究分析2017至2019 年間的4,491例心臟驟停事件，發現女性接受旁觀者施行CPR的比例較男性低，另外旁觀者也較難辨識出一名女性正在發生到院前心肺功能停止(OHCA)。

綜合外媒報道，英國聖約翰救傷隊發布的調查發現，女性獲得旁觀者施行CPR的可能性較低，因為人們對「觸摸女性的乳房」有所猶豫。另有外國研究指出，這是因為旁觀者擔心觸摸乳房是「不當接觸」，會被指控性騷擾，或是認為女性身體「脆弱」，施行CPR可能會對女性造成如肋骨折斷等傷害。