女性心臟驟停如何做CPR？會被當性騷擾？澳專家破解CPR迷思

冷鋒即將來襲，低溫容易造成血管收縮、血壓上升，可能引發心血管疾病，嚴重將導致心臟驟停。當突發心臟驟停發生在公共場所，身邊市民施行心肺復甦法(CPR)將成為救命關鍵。然而，根據研究指出，女性發生心臟驟停時，獲得旁觀者施行CPR的可能性較男性低，原因竟是旁觀者擔心被誤認為性騷擾，或是折斷女性的肋骨！
女性獲CPR施救比例低 這「2原因」阻旁觀者救援
施行CPR可讓心跳停止的患者維持體內血液循環，為大腦和重要器官提供氧氣，是搶救生命的重要手段。根據《The Conversation》報道，澳洲今(2024)年一項研究分析2017至2019 年間的4,491例心臟驟停事件，發現女性接受旁觀者施行CPR的比例較男性低，另外旁觀者也較難辨識出一名女性正在發生到院前心肺功能停止(OHCA)。
綜合外媒報道，英國聖約翰救傷隊發布的調查發現，女性獲得旁觀者施行CPR的可能性較低，因為人們對「觸摸女性的乳房」有所猶豫。另有外國研究指出，這是因為旁觀者擔心觸摸乳房是「不當接觸」，會被指控性騷擾，或是認為女性身體「脆弱」，施行CPR可能會對女性造成如肋骨折斷等傷害。
CPR訓練缺女性模型 專家：不同性別模型可應對更多狀況
另一項澳洲研究分析全球市場上的20件CPR模型，發現有5件(25%)以「女性」身份出售，但其中只有一件有乳房，意味著高達95%的CPR模型都是平胸的。研究人員之一、墨爾本皇家婦科醫院婦產科醫生Rebecca Szabo指出，目前CPR模型大多只有單一的男性模型，在CPR訓練中如果可以使用代表不同性別的模型，或將有助於人們在真實緊急情況中更加自在地應對胸罩、乳房等不同的情況。
Rebecca Szabo醫生強調，即便女性有乳房，施行CPR的方式也沒有差異。醫生也指出，毋須脫掉胸罩即可進行CPR；若需要使用AED，帶有鋼圈的胸罩可能會導致皮膚輕微燒傷，則需要脫去胸罩，但如果無法脫下也不要勉強，以免耽誤搶救時間。
CPR「4步驟」 爭取黃金時間搶救生命
根據台南市政府消防局資料顯示，若要為患者施行CPR，首先要確保現場安全，再根據「叫、叫、壓、電」4步驟操作：
- 「叫」——評估意識、呼吸：呼喚病患，同時輕拍患者肩膀叫喊「你怎麼了？」眼睛快速掃描患者胸部有無起伏。
- 「叫」——呼叫求援：請求身旁其他人協助打999報案及取得AED。
- 「壓」——胸外按壓：胸外按壓口訣為快快壓(每分鐘100至120下)、用力壓(按壓深度5至6公分)、胸回彈、莫中斷(中斷時間不得超過10秒以上)。
- 「電」——使用AED：AED使用口訣為開(打開AED盒子，打開電源)、貼(將AED貼片貼在患者裸露的胸膛)、插(將電極插入電極插孔，有些電極已經插在插孔上，就毋須進行此步驟)、電(AED會自動分析心律，並以語音指示，當AED建議電擊時，要先確認無人碰觸患者，才可按下電擊鈕)。
使用AED電擊後，須立刻進行胸外按壓，不須移除AED貼片。AED會自動每兩分鐘做一次心律分析，此時才可以暫停胸外按壓。施救者要依照上述步驟反覆進行，直到患者恢復生命徵象，或救護人員到場接手為止。
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