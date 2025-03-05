女性更易便秘 與月經易腹瀉有關？ 醫生揭拆解原因+教5招拆解

便秘是一個普遍且影響健康的問題，尤其對女性而言更為常見。有醫生指出，女性的確特別容易遭遇便秘問題。醫生列出5大原因，當中更與月經易腹瀉的原因相關，並指出解決的5大方法。
女性易便秘5大原因
外科醫生鍾雲霓在其facebook專頁上分享指，女性便秘的原因多樣，並且與生理、生活方式和飲食習慣密切相關。以下是女性便秘的主要原因及其解決方案：
1. 雌激素與黃體激素的影響
- 女性體內的雌激素和黃體激素在不同生理階段會影響腸道的蠕動。
- 女性在生理期前常會經歷腸道蠕動減慢，導致便秘。
- 當月事來潮時體內雌激素位於低點，雌激素下降，便會帶來腹瀉。
- 懷孕期間，黃體激素的升高會進一步抑制腸道運動，使許多孕婦面臨便秘問題。
解決方法：
- 在面對激素影響時，可以考慮使用醫生處方的溫和軟便劑，能有效緩解便秘。
2. 盆骨肌肉失調
- 原本缺乏運動，而且孕產後會使盆骨肌肉的力量和協調性下降。
- 由於排便是一個依賴於盆腔肌肉與腹肌協同工作的動作，所以若腸道不順，而肌肉力量不足，則可能導致排便困難。
解決方法：
- 增加身體活動量，毋須高強度運動，日常的散步、快走或與朋友逛街均可作為有效的運動形式。
- 目標是快步到有點喘和心跳有點加快，以促進血液循環，提升腸道健康。
3. 飲食缺乏纖維與水分
- 許多女性因為食量小而忽略纖維攝入，可能導致腸道運作不良。
- 腸道需要足夠的纖維來促進正常的蠕動。
解決方法：
- 即使食量不大，仍需選擇高纖維的食物，如果想要雙倍纖維質量效果，建議不要只選擇椰菜、娃娃菜和萵苣，而是選擇通菜、菠菜、椰菜花、番薯葉等，以維持腸道健康。
4. 對排便頻率的誤解
- 許多人誤以為每天必須排便，若因為未能達到這標準而使用市售瀉劑，則可能形成依賴，進一步影響腸道的自然功能。
解決方法：
- 若須戒除瀉劑，建議採用漸進式的方法，逐步減少使用頻率，讓腸道重新恢復正常功能。
5. 忍便行為
- 生活中，因工作或其他原因而忍便是常見現象。長期忽略便意會使腸道對排便訊號變得不敏感，導致便秘。
解決方法：
- 取大量蔬果、配合規律的處方軟便劑，適度調整作息，並養成規律的排便習慣。例如，可以在早晨起床後立即喝一杯水催便，刺激腸道活動，並在有便意時及時去廁所。