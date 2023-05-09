女性滲漏 | 靚媽張美妮及Bob嫂自爆有長期滲漏 大方分享收緊私密大法

對於不少產後媽媽、更年期、過度減重或久坐不動的女性而言，滲漏禁失問題其實十分常見。尤其當骨盆底肌不夠緊實時，一旦咳嗽或打噴嚏時，甚至出現禁失等尷尬問題，然而礙於私密問題，便寧可忍受，因而成為一個令人頭痛的長期困擾。
為人母親的靚媽張美妮及Bob嫂（黃乙頤Pearl）同樣有以上困擾纏身，日前更大方拍片公開自己多年來滲漏秘密，與網民分享自己自產後出現的滲漏、經常急、搵廁所等問題。
兩位靚媽分享過往尷尬經歷
靚媽張美妮分享親身經歷：「有次同老公帶呀女出去玩，我地傾計好開心啦，大笑果下就『咇』咗啲出嚟！我當時塊面紅晒，覺得好尷尬好驚，果日去玩都無乜心機。點解會發生係我身上。我果陣又無帶護墊出街，全日有種 『噏』住嘅感覺，又好唔衛生。但呢啲野真係好難講比人知，搞到成日屈住屈住好唔開心。」
Bob嫂（黃乙頤Pearl）亦大爆：「我夾埋生左4個，其實我每次生完下面都感覺到鬆咗，而且仲有滲漏問題，就算生完有紮肚都幫唔到我。一開始我勁唔好意思同人講！之前諗住做下運動減肥，但一跳就會滲出黎，完全控制唔到，果排完全怕咗做運動……」
全靠一招兩星期成功收緊私密肌 無須再依賴護墊
兩位靚媽指一開始必定會隨身攜帶護墊外出，以備不時之需，但也知道長期用護墊只是治標不治本；後來在網上看到韓馬利Mary姐及中醫推薦，才開始試食收緊私密肌的保健品——「草姬調經緊緻寶」。
張美妮當時服用2星期，已經感覺到下面肌肉有顯著收緊效果；連續服用1個月，已不如以往頻繁有急的感覺，「當開始控制到盆底肌肉，個人都無咁緊張，無論咳還是打噴嚏時，真係無再滲，好開心！之後出去做野，4至5個鐘都唔駛再周圍搵廁所！」
Bob嫂表示好開心「做運動果陣大大力跳都唔會咇出黎，真係輕鬆咗好多。連我老公都留意到我去少咗廁所」 她強調每日早晚食3粒，空肚服用效果更佳。「其實食2個星期已經很見效，但大家一定要完成一個療程，即連續服用3個月才可達至『真正收緊』。」她笑言現在持續服用調經緊緻寶，有助養宮暖宮，免卻更年期會提早找上門的擔憂。
中醫師張美筠推薦：「2星期緊緻私密肌，改善鬆弛。」
註冊中醫師吳美筠解釋：「女人年齡漸長，便會出現肌肉鬆弛、陰氣衰竭等問題。草姬『調經緊緻寶』所採用的宮廷皇后妃繽補身秘方，以天然健陰草本複方研製而成，配方包含薑黃、山奈杜仲、石榴等，能滋補陰氣，補氣益氣。」
草姬「調經緊緻寶」產品有效達至95%緊緻陰肌鬆弛^，85%減輕禁失情況^。加強配方蘊含兒茶素，能強效抗氧化，促進細胞代謝，並有助補臟腑。只需早晚服用，完成為期三個月的療程，便有助健陰收緊，延缓衰老；最快2星期見效^，令面色更紅潤年輕，為女士緊緻調補之良方。
草姬調經緊致寶 加強配方（60粒）
標準價：$369/盒
生產地：香港 (澳洲GMP認證)
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^用家產品分享，見效時間及效果因人而異。2022年用家調查報告。