女性滲漏 | 靚媽張美妮及Bob嫂自爆有長期滲漏 大方分享收緊私密大法

對於不少產後媽媽、更年期、過度減重或久坐不動的女性而言，滲漏禁失問題其實十分常見。尤其當骨盆底肌不夠緊實時，一旦咳嗽或打噴嚏時，甚至出現禁失等尷尬問題，然而礙於私密問題，便寧可忍受，因而成為一個令人頭痛的長期困擾。

為人母親的靚媽張美妮及Bob嫂（黃乙頤Pearl）同樣有以上困擾纏身，日前更大方拍片公開自己多年來滲漏秘密，與網民分享自己自產後出現的滲漏、經常急、搵廁所等問題。

兩位靚媽分享過往尷尬經歷

靚媽張美妮分享親身經歷：「有次同老公帶呀女出去玩，我地傾計好開心啦，大笑果下就『咇』咗啲出嚟！我當時塊面紅晒，覺得好尷尬好驚，果日去玩都無乜心機。點解會發生係我身上。我果陣又無帶護墊出街，全日有種 『噏』住嘅感覺，又好唔衛生。但呢啲野真係好難講比人知，搞到成日屈住屈住好唔開心。」

Bob嫂（黃乙頤Pearl）亦大爆：「我夾埋生左4個，其實我每次生完下面都感覺到鬆咗，而且仲有滲漏問題，就算生完有紮肚都幫唔到我。一開始我勁唔好意思同人講！之前諗住做下運動減肥，但一跳就會滲出黎，完全控制唔到，果排完全怕咗做運動……」