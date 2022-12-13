女性漏尿 症狀不嚴重兩招助改善

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

尿失禁不僅會造成患者衛生上的困擾，也深深影響其社交、日常生活，特別是女性，有尿失禁症狀但常常羞於啟齒。依據台灣國建署更年期諮詢專線統計，約有一半的婦女已有頻尿或尿道燒灼等症狀，但不會一開始就表達有尿失禁的困擾。

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

女性尿失禁並不少見 這 3 種類型最常見

尿失禁的發生率並不低，尤其好發於女性，根據統計，至少有15%以上的婦女都曾有尿失禁的經驗，且隨著年齡增長，比例還會進一步上升。尿失禁有許多種類型，其中常見的有應力性尿失禁、急迫型尿失禁以及混和型尿失禁。

「應力性尿失禁」是膀胱出口的括約肌或骨盆底肌肉群鬆弛無力造成的，當婦女咳嗽、打噴嚏、大笑、運動或提重物時，腹部壓力上升，鬆弛的肌肉無法抗衡膀胱內部的壓力時，便會不自主地排出尿液。陳忠佐醫師表示，這是發生率最高的尿失禁類型。

發生率第二高的「急迫性尿失禁」，可能是控制膀胱的神經發生病變，或是膀胱受到過度刺激造成逼尿肌不正常痙攣收縮造成的，所以患者通常會突然間有強烈的尿意，並因控制不住而排出尿液。

而「混和型尿失禁」則是合併不同類型的尿失禁，最常見為應力性尿失禁及急迫性尿失禁同時出現。

陳忠佐醫師提到，若是尿路感染，也有可能會有暫時性的尿失禁出現，另外，像神經病變造成膀胱沒知覺導致「滿溢性尿失禁」，或陰道和泌尿道形成瘻管造成「完全性尿失禁」，也是偶爾會出現的類型。