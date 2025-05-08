女性腹部肥胖增心血管疾病風險！「這樣」環抱媽媽 還能測腰圍是否超標

有研究指出，女性腰圍每增加10公分，心血管疾病風險將提高3.4%。成大醫院家庭醫學部主任吳至行部主任表示，肥胖患者積極減重有助於改善健康，現也有藥物可輔助體重管理。台灣肥胖醫學會也呼籲大眾趁著母親節來臨給媽媽一個抱抱，還能判斷媽媽是否有腰圍過粗的狀況！
成年女性肥胖有2高峰時機 腰圍超過「這數字」要注意！
產後、更年期為成年女性肥胖的高峰期，台灣肥胖醫學會林文元理事長指出，有近八成女性產後一年仍無法恢復孕前體重，由於荷爾蒙與生活習慣改變，產後婦女平均體重增加1.6至4.1公斤；而女性進入更年期後雌激素下降，如果再加上活動量不足、飲食不當，腹部脂肪就更易堆積，罹患心血管疾病的風險也將隨之提升。
吳至行部主任進一步說明，腰圍可以反映內臟脂肪的多寡，也能協助判斷罹患代謝症候群和心血管疾病的機率，女性腰圍超過80公分就屬於肥胖。肥胖本身就是慢性病，更與200多種疾病相關，當中就包括中風、血脂異常、高血壓等。對此吳部主任表示，已有多項數據證實，肥胖者減去原體重的5%即可改善健康；減重達15%則可能降低心衰竭和心血管疾病的死亡風險。
靠運動、飲食難減重 藥物成體重管理輔助方式之一
吳至行部主任指出，單靠運動和改變飲食一般體重降幅不大，尤其是因肥胖導致膝關節壓力過大、代謝性脂肪肝炎，或長期依賴飲食紓壓的人等。針對這類患者，醫師經評估患者狀況、確認符合適用條件後，會為患者開立藥物處方，以輔助體重管理。
目前有4種減重輔助藥物，包含口服排油藥、抑制食慾藥、每日一次的針劑藥物，以及每周一次的新型針劑腸泌素。其中針劑腸泌素可抑制食慾、增進飽足感，進而幫助減少熱量攝取和內臟脂肪的形成。吳至行部主任表示，研究指出，僅透過生活習慣調整約可減少5%至10%體重，若搭配每周一次針劑藥物輔助，患者有機會減重15%以上，重大心血管不良事件的風險也降低約20%。美國臨床內分泌學會(AACE)也建議，針對合適的患者，應結合藥物治療與介入生活型態的方式，進行長期的體重管理。
快給媽媽一個擁抱 「抱不緊」代表腰圍可能超標！
林文元理事長也分享，有一名患有產後肥胖的中年女性，生活以孩子為中心、極少運動，還習慣在孩子睡著後吃鹽酥雞解壓。每當陪小孩跑步、騎腳踏車時，她經常感到膝蓋不適、氣喘，直到健檢發現脂肪肝和三高問題，才讓她驚覺必須正視自己的健康狀況。
母親節即將到來，台灣肥胖醫學會呼籲，給媽媽、婆婆或女性長輩們一個「環手擁抱」，還能同時測量腰圍。以一位160公分的成人為例，雙手繞過媽媽的腰部、交疊握住手肘，環抱內徑約為身高的一半，即為80公分，正好是女性的腰圍標準。林文元理事長表示，透過這個簡單的方法，就能初步評估媽媽的腰圍狀況，如果無法抱緊代表腰圍可能已超標，建議適時採取行動、及早關心媽媽的健康。
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