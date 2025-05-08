女性腹部肥胖增心血管疾病風險！「這樣」環抱媽媽 還能測腰圍是否超標

有研究指出，女性腰圍每增加10公分，心血管疾病風險將提高3.4%。成大醫院家庭醫學部主任吳至行部主任表示，肥胖患者積極減重有助於改善健康，現也有藥物可輔助體重管理。台灣肥胖醫學會也呼籲大眾趁著母親節來臨給媽媽一個抱抱，還能判斷媽媽是否有腰圍過粗的狀況！

成年女性肥胖有 2 高峰時機 腰圍超過「這數字」要注意！ 產後、更年期為成年女性肥胖的高峰期，台灣肥胖醫學會林文元理事長指出，有近八成女性產後一年仍無法恢復孕前體重，由於荷爾蒙與生活習慣改變，產後婦女平均體重增加1.6至4.1公斤；而女性進入更年期後雌激素下降，如果再加上活動量不足、飲食不當，腹部脂肪就更易堆積，罹患心血管疾病的風險也將隨之提升。 吳至行部主任進一步說明，腰圍可以反映內臟脂肪的多寡，也能協助判斷罹患代謝症候群和心血管疾病的機率，女性腰圍超過80公分就屬於肥胖。肥胖本身就是慢性病，更與200多種疾病相關，當中就包括中風、血脂異常、高血壓等。對此吳部主任表示，已有多項數據證實，肥胖者減去原體重的5%即可改善健康；減重達15%則可能降低心衰竭和心血管疾病的死亡風險。

靠運動、飲食難減重 藥物成體重管理輔助方式之一 吳至行部主任指出，單靠運動和改變飲食一般體重降幅不大，尤其是因肥胖導致膝關節壓力過大、代謝性脂肪肝炎，或長期依賴飲食紓壓的人等。針對這類患者，醫師經評估患者狀況、確認符合適用條件後，會為患者開立藥物處方，以輔助體重管理。 目前有4種減重輔助藥物，包含口服排油藥、抑制食慾藥、每日一次的針劑藥物，以及每周一次的新型針劑腸泌素。其中針劑腸泌素可抑制食慾、增進飽足感，進而幫助減少熱量攝取和內臟脂肪的形成。吳至行部主任表示，研究指出，僅透過生活習慣調整約可減少5%至10%體重，若搭配每周一次針劑藥物輔助，患者有機會減重15%以上，重大心血管不良事件的風險也降低約20%。美國臨床內分泌學會(AACE)也建議，針對合適的患者，應結合藥物治療與介入生活型態的方式，進行長期的體重管理。