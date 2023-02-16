女教師久站腰痠難挺直 中醫教路助改善

平時坐姿、使用電腦的螢幕必須水平於視線，椅子不可過低或過軟，且不要聳肩，頸部需直立，站姿更應注意雙腳平均承重，讓身體的重心處在正中間，減少腰臀的負擔。

近期一位43歲國中女老師，因授課需長時間久站，加上課堂寫板書，右側慣用手使用過度，造成慢性勞損，導致腰臀痠痛前來就醫，肩胛骨內側的膏肓穴緊繃疼痛，又逢過年佳節需打掃家裡環境，下背痛及臀部緊痛的問題綿延多月；不但腰、臀痠痛，久坐後難以起身且身體無法挺直，曾接受過傳統整復及推拿，但療效難以持久且無法根治疼痛。

慢性腰痛 多因不良姿勢導致

從今年1月開始至中醫科就醫，經理學檢查：直膝抬腿測試無神經症狀且無神經痛等灼熱感，初步排除脊椎退化壓迫神經的可能，側面站姿評估發現骨盆較為前傾，腰椎曲度小，軀幹略成駝背貌，屬於慢性腰痛患者常見的不良姿勢。