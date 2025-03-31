女童患白斑症飽受異樣眼光 「黑色素移植手術」助重獲自信

白斑症是因錯亂的免疫系統攻擊皮膚中的黑色素細胞所致，早期診斷與治療至關重要，若不及時控制，病情可能惡化並大範圍擴散。

一位12歲賴姓女童因罹患白斑症，右側臉部半年內迅速擴散變白，經過附近診所與醫院治療2至3年，效果不彰，且長期承受外界異樣眼光，終日悶悶不樂。經親友介紹至長庚醫院白斑治療中心及仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)皮膚科，透過免疫調節穩定病情後，進行黑色素細胞移植，順利改善膚色，且無疤痕形成，終於展露青春開朗的笑容。

白斑症因免疫失衡所致 及早治療避免惡化

黃昭瑜主任表示，白斑症是因錯亂的免疫系統攻擊皮膚中的黑色素細胞所致，早期診斷與治療至關重要，若不及時控制，病情可能惡化並大範圍擴散。對於輕度白斑症病人，常見治療方法包括：nbUVB 311nm窄波紫外線照光、準分子光和激光黑色素重建等。然而，當黑色素細胞受損嚴重，這些療法效果有限，必須考慮其他方法。

黃昭瑜主任強調，白斑症病人不再只能仰賴傳統治療方式，現今已有更高效、更精準的色素重建選擇，透過免疫調節穩定病情，再加上創新的黑色素移植技術，成為白斑治療的新希望，幫助更多病人找回自信與健康的膚色。