熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-10-14 11:22:00

奶昔食譜｜牛油果、Oreo等4款口味 健康飽肚早餐之選

分享：
奶昔食譜｜牛油果、Oreo等4款口味 健康飽肚早餐之選

奶昔食譜｜牛油果、Oreo等4款口味 健康飽肚早餐之選

早餐除了吃三文治及雞蛋等配搭之外，奶昔也是近年來人氣早餐之選。不但健康飽肚，而且準備起來更方便快捷，只需要將全部材料放進攪拌機內，不需5分鐘就可以享用到美味奶昔。以下為大家介紹牛油果香蕉奇亞籽、雜莓乳酪、Oreo及花生醬香蕉4款不同口味的奶昔食譜，由健康到邪惡配搭都有！

簡易食譜｜牛油果香蕉奇亞籽奶昔

牛油果及奇亞籽都是人氣super food，具有超高營養價值。而且3款材料都非常飽肚，更有助清腸胃，絕對是早餐首選！

牛油果香蕉奇亞籽奶昔材料及做法

牛油果 半個；香蕉 1條；奇亞籽 1小匙；無糖杏仁奶 1杯

  1. 將牛油果及香蕉切成小塊狀。
  2. 加入所有材料打成奶昔（約2分鐘）即可飲用。
adblk5
簡易食譜｜牛油果及奇亞籽都是「超級食物」。(instagram@ pereetfishrestaurant) 簡易食譜｜亦可以加入朱古力醬「掛杯」。(instagram@ foodgemsg)

簡易食譜｜雜莓乳酪奶昔

雜莓及乳酪也是其中一個完美配搭！除了新鮮的莓果之外，大家可以在超級市場購買冷凍雜莓，保存時限更長，非常方便。

雜莓乳酪奶昔材料及做法

冷凍/新鮮雜莓 1杯；原味乳酪 2大匙；牛奶 1杯

  1. 在攪拌機加入雜莓、乳酪及牛奶。
  2. 打成奶昔（約2分鐘），可按照稠度再自行加水。
簡易食譜｜大家也可以按照個人喜好加入不同水果，增加口感。(McCormick) 簡易食譜｜雜莓酸酸甜甜非常開胃！(Cooking with Nart)
食物營養｜蔓越莓4大功效（am730製圖） 食物營養｜蔓越莓4大功效（am730製圖） 食物營養｜蔓越莓4大功效（am730製圖） 食物營養｜蔓越莓4大功效（am730製圖）

簡易食譜｜Oreo奶昔

Oreo可是家中必備的零食之一，除了原塊吃之外，用來打成奶昔也是個不錯的選擇。

Oreo奶昔材料及做法

Oreo 5-6塊；牛奶 250mL；Oreo雪糕 半球

  1. 先將Oreo切成小塊，在攪拌機加入其餘的材料。
  2. 打大約2分鐘成奶昔狀，可按照喜好再自行加上Oreo餅碎及忌廉作裝飾。
簡易食譜｜吃不完的Oreo餅乾，用來打成奶昔就最適合不過！(instagram @succulentpalate) 簡易食譜｜朱古力控們可以將Oreo雪糕改成朱古力雪糕。(Instagram @bon_vivant3585)

簡易食譜｜花生醬香蕉奶昔

近年有不少外國的快餐店到香港開分店，除了漢堡、薯條之外，花生醬香蕉奶昔亦非常受歡迎。只需要4款材料，就可以弄成餐廳的水準！

花生醬香蕉奶昔材料及做法

花生醬 1茶匙；黑朱古力 適量；香蕉 1條半；牛奶 1杯

  1. 先將香蕉切片及黑巧克力切碎。
  2. 將所有材料加入攪拌機，打大約2分鐘。
  3. 可按照喜好再自行加上花生醬及朱古力作裝飾。
簡易食譜｜外國快餐店非常流行花生醬奶昔。(Instagram @cook_travel_workout) 簡易食譜｜花生醬熱量高，實在是超邪惡的配搭！(Instagram @foodieadam)
食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖） 食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖） 食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖） 食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖）

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News