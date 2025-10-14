奶昔食譜｜牛油果、Oreo等4款口味 健康飽肚早餐之選

早餐除了吃三文治及雞蛋等配搭之外，奶昔也是近年來人氣早餐之選。不但健康飽肚，而且準備起來更方便快捷，只需要將全部材料放進攪拌機內，不需5分鐘就可以享用到美味奶昔。以下為大家介紹牛油果香蕉奇亞籽、雜莓乳酪、Oreo及花生醬香蕉4款不同口味的奶昔食譜，由健康到邪惡配搭都有！

簡易食譜｜牛油果香蕉奇亞籽奶昔 牛油果及奇亞籽都是人氣super food，具有超高營養價值。而且3款材料都非常飽肚，更有助清腸胃，絕對是早餐首選！ 牛油果香蕉奇亞籽奶昔材料及做法 牛油果 半個；香蕉 1條；奇亞籽 1小匙；無糖杏仁奶 1杯 將牛油果及香蕉切成小塊狀。 加入所有材料打成奶昔（約2分鐘）即可飲用。

簡易食譜｜雜莓乳酪奶昔 雜莓及乳酪也是其中一個完美配搭！除了新鮮的莓果之外，大家可以在超級市場購買冷凍雜莓，保存時限更長，非常方便。 雜莓乳酪奶昔材料及做法 冷凍/新鮮雜莓 1杯；原味乳酪 2大匙；牛奶 1杯 在攪拌機加入雜莓、乳酪及牛奶。 打成奶昔（約2分鐘），可按照稠度再自行加水。

簡易食譜｜Oreo奶昔 Oreo可是家中必備的零食之一，除了原塊吃之外，用來打成奶昔也是個不錯的選擇。 Oreo奶昔材料及做法 Oreo 5-6塊；牛奶 250mL；Oreo雪糕 半球 先將Oreo切成小塊，在攪拌機加入其餘的材料。 打大約2分鐘成奶昔狀，可按照喜好再自行加上Oreo餅碎及忌廉作裝飾。

簡易食譜｜花生醬香蕉奶昔 近年有不少外國的快餐店到香港開分店，除了漢堡、薯條之外，花生醬香蕉奶昔亦非常受歡迎。只需要4款材料，就可以弄成餐廳的水準！ 花生醬香蕉奶昔材料及做法 花生醬 1茶匙；黑朱古力 適量；香蕉 1條半；牛奶 1杯 先將香蕉切片及黑巧克力切碎。 將所有材料加入攪拌機，打大約2分鐘。 可按照喜好再自行加上花生醬及朱古力作裝飾。