她喜懷雙胞胎 「因1問題」恐致不良影響！

婦產部陳穎中醫生表示，懷雙胞胎聽起來雖然是好事，但萬一是同卵雙胞胎共用胎盤(單絨毛膜單羊膜雙胞胎)，會有較高的機率會出現「雙胞胎輸血症候群」。

36歲莊小姐懷孕被告知是雙胞胎，夫妻二人原本非常開心，準備迎接雙寶到來，不料醫生卻認為莊小姐懷的是同卵雙胞胎，因共用胎盤且在同一個羊膜腔內，有可能出現不良影響。後來莊小姐因懷孕出血被送至急診，最後在懷孕約4個月時，由醫院婦產部中醫生接手莊小姐的產檢及生產，經過醫療團隊的努力，母子三人均安，讓莊小姐的雙胞胎「一個都沒有少」。

婦產部陳穎中醫生表示，懷雙胞胎聽起來雖然是好事，但萬一是同卵雙胞胎共用胎盤(單絨毛膜單羊膜雙胞胎)，會有較高的機率會出現「雙胞胎輸血症候群」，這意味著雙胞胎共用胎盤，或是胎盤靠得太近，以致於胎盤連接胎兒的血管相互流通，而其中一個胎兒會成為供血方，會不斷輸出血液給另一位受血兒，如此會造成供血方的寶寶發育不良、羊水太少而死亡，而受血方的寶寶也會因為羊水過多、血液量大而心臟衰竭，對二寶都是非常危險的。

頻繁配合產檢 成功誕下雙寶

陳穎中醫生解釋，他能理解風險的確很高，因此在過程中也跟莊小姐充分解釋可能的問題，為預防「輸血症候群」的產生，莊小姐的產檢由每個月一次，變成二周一次，比其他孕婦多一倍的產檢次數，密切地監控寶寶們的狀態，一旦有狀況，就需立即動手術。

幸好產檢的數值在正常值內，直至產下一對健康男嬰，哥哥1,900克，弟弟2,100克，母子三人均安。陳穎中醫生感慨，雖然現在醫療技術不斷進步，但在生產的過程中，產婦更需要的還是一個能彼此支持，甚至「並肩作戰」的醫療團隊，為寶寶降生任務寫下圓滿結局。

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