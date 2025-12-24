熱門搜尋:
健康
2025-12-24 18:30:00

她每天一杯手搖飲「體形L變2XL」營養師揭飲料陷阱

喝手搖飲不必完全禁止，關鍵在於選擇。建議優先選無糖純茶或鮮奶茶、避免再額外加糖，並選擇小杯或中杯，既能滿足咀嚼口感，也能降低熱量與身體負擔。

隨著手搖飲文化盛行，不少人喝飲料一定要「加料」。衛生福利部臺北醫院提醒，看似療癒的咀嚼系手搖飲，往往暗藏高熱量風險。臺北醫院營養師王盈媗指出，珍珠、粉粿、茶凍等配料多為澱粉或含糖製品，一杯加料飲品，熱量常在不知不覺中大幅增加。

工作紓壓靠滿料手搖飲 體重卻悄悄失控

29 歲上班族林小姐分享，工作壓力大時，最愛點「配料全加」的手搖飲當作犒賞自己，卻在一年內體重明顯上升，衣服從L號換到2XL號仍感繃緊。她坦言，從未意識到飲料配料竟成為熱量來源。

配料才是關鍵 熱量動輒等同一碗飯

王盈媗營養師指出，手搖飲的熱量來源，常不在茶飲本身，而是額外添加的配料。像珍珠、粉粿、草仔粿等以澱粉為主的配料，一份就可能超過150大卡，一杯飲料加料後，熱量甚至等同一碗白飯。

港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖）

配料紅綠燈分級 聰明選擇少負擔

為幫助大眾快速判斷配料熱量，王盈媗營養師設計「咀嚼系手搖飲配料紅綠燈圖卡」，依熱量分級選擇。

．紅燈區(150 大卡)：珍珠、粉粿、草仔粿、小芋圓，建議少選。

．黃燈區(100150 大卡)：蜜紅豆、粉條、布丁，適量即可。

．綠燈區(100 大卡)：茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，較適合控糖與體重管理者。

喝得過癮也能顧健康 三招降低熱量

王盈媗營養師提醒，喝手搖飲不必完全禁止，關鍵在於選擇。建議優先選無糖純茶或鮮奶茶、避免再額外加糖，並選擇小杯或中杯，既能滿足咀嚼口感，也能降低熱量與身體負擔。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

