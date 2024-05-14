她狂長數顆甲狀腺結節「最大已經3公分」！中醫治療重獲健康

58歲的王小姐，在西醫檢查中發現患有甲狀腺結節已經超過3年，最近一次超音波檢查顯示有數顆結節，其中最大約有3公分。此外，抽血檢查還發現她有輕微的甲亢問題。面對可能需要接受手術切除結節，她決定尋求中醫科的治療。
甲狀腺結好發女性 出現這些症狀當心
臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東指出，甲狀腺結節好發於女性，當結節還小時症狀不明顯，常是由健康檢查發現，當結節變大後產生壓迫，會造成呼吸不順、吞嚥不適、或是聲音沙啞的症狀。
對於良性結節，建議定期追蹤其大小，若為惡性或持續增大，則考慮手術治療。中醫治療甲狀腺結節主要使用內服中藥，逐步縮小結節。
中醫認為肝氣鬱結所致 血府逐瘀湯治療
謝旭東進一步解釋，甲狀腺結節在中醫歸屬於「癭瘤」或「氣癭」的範疇，形成與飲食、遺傳、情緒壓力有關，當這些原因造成中醫所謂「肝氣鬱結」，當氣鬱之後伴隨的瘀血發生於脖子兩側，導致甲狀腺結節，治療上使用「血府逐瘀湯」針對肝經的氣滯血瘀有療效；若有失眠問題可加上半夏、茯苓等藥寧心安神，有日久體虛的狀況可加上地黃、首烏等藥滋補，使人體的陰陽系統達到平衡，結節自然縮小。
揪出病因對症下藥 生活這樣調整為上策
謝旭東建議，發現甲狀腺結節要先檢查發病原因，不再像過去由於飲食缺碘所致，甲狀腺功能亢進或低下都有可能引起，甚至也與自體免疫相關，比如橋本氏甲狀腺炎。若甲狀腺結節伴隨有甲亢，多數與肝氣鬱結相關，建議調整生活步調並放慢，飲食上可以多食用青色食物養肝，比如青色的蘋果、葡萄，或是綠色的青菜等。
常按3大穴位緩解情緒 1保養茶飲也有幫助
結節三大必按穴位：內關穴，太衝穴、三陰交穴，每天睡前雙側輪流按摩各5分鐘，內關、三陰交行氣活血，促進結節的消散，太衝穴為肝經的原穴，能夠疏肝理氣，緩解緊張的情緒。
《茶飲保養—雙花養肝茶》
- 材料：玫瑰花2錢、綠萼梅2錢、佛手1錢
- 做法：將上述三味藥材裝成茶包，放入500毫升的熱水中燜10分鐘即可飲用，一周飲用2至3次。
- 功效：玫瑰花、綠萼梅均能疏肝理氣，和血養顏，佛手又是「果中之仙品」，能養肝和胃，對於現代人生活步調快，壓力大，也能有心情放鬆的效果。
- 注意事項：若有感冒、急性腸胃炎、體質敏感的人需於醫師指示下飲用。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】