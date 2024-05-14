她狂長數顆甲狀腺結節「最大已經3公分」！中醫治療重獲健康

甲狀腺結節好發於女性，當結節還小時症狀不明顯，常是由健康檢查發現。

58歲的王小姐，在西醫檢查中發現患有甲狀腺結節已經超過3年，最近一次超音波檢查顯示有數顆結節，其中最大約有3公分。此外，抽血檢查還發現她有輕微的甲亢問題。面對可能需要接受手術切除結節，她決定尋求中醫科的治療。

甲狀腺結好發女性 出現這些症狀當心

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東指出，甲狀腺結節好發於女性，當結節還小時症狀不明顯，常是由健康檢查發現，當結節變大後產生壓迫，會造成呼吸不順、吞嚥不適、或是聲音沙啞的症狀。

對於良性結節，建議定期追蹤其大小，若為惡性或持續增大，則考慮手術治療。中醫治療甲狀腺結節主要使用內服中藥，逐步縮小結節。