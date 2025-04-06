她突然無力像洩氣，確診「重症肌無力」！「洗血+1手術治療」助改善

52歲的陳小姐約5年前開始出現左眼皮下垂、手腳無力、說話含糊不清等症狀，常感覺像沒電的娃娃，會突然洩氣無力，甚至被人誤解患了抑鬱症，經診斷其實是重症肌無力。她起初對口服藥物反應良好，後來卻症狀惡化，走路要人攙扶、藥丸吞不下去、脖子肌肉無力，連頭都快抬不起來。住院後以高劑量類固醇治療，後續偕同腎臟科會診進行血漿置換術治療(俗稱洗血)，並進行胸腺切除術後，症狀才大幅改善。

重症肌無力是自體免疫疾病 常見這些症狀 收治案例的衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫生說明，重症肌無力是自體免疫疾病，與神經肌肉傳導異常有關。病人可能會出現眼瞼下垂、複視或視力模糊，肢體、頸部、吞嚥甚至呼吸等肌肉無力症狀。

治療重症肌無力 這些方式可控制病情 鄭耕兆醫生表示，治療主要依據病人的臨床症狀安排，可能使用乙醯膽鹼抑制劑、類固醇、免疫抑制劑等藥物來控制病情。當急性症狀惡化且對藥物效果不佳時，則考慮進行血漿置換術進行緊急治療，並可考慮胸腺切除手術減少自體抗體攻擊，達到長期緩和症狀的功效。

胸腺青春期後漸退化 切除有機會改善問題 為案例進行微創內視鏡胸腺切除手術的胸腔外科謝志明醫生表示，胸腺在兒童及青少年時期是重要的內分泌及免疫器官，在青春期之後會隨著年齡漸漸退化萎縮，逐漸被脂肪組織取代。當藥物無法控制症狀時，將胸腺腫瘤或是胸腺切除，有機會達到改善的效果，因此近年胸腺切除手術成為治療選擇之一。 重症肌無力患者需隨著症狀的改變來調整治療計劃，因此需應定期覆診監察，避免症狀急性惡化造成生命危害，維持良好生活品質。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】