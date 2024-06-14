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健康
2024-06-14 18:30:22

她變瘦、排便困難就醫確診「晚期大腸癌」　「1合併治療」成功擺脫人工肛門

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腸

立體放射治療合併電熱治療，順利完成手術。

59歲的簡女士，本身有乳腺癌病史，因出現體重下降、食慾不振、全身乏力、血便和排便困難等症狀到醫院就診，經醫生診斷為結直腸癌，且直接侵犯膀胱合併淋巴轉移，臨床分期為第三期。

人工肛門 改善排便、腸阻塞問題

為了改善簡女士排便困難及腸阻塞以及腹脹的問題，亞東醫院大腸直腸外科林耿立醫生先為其進行了橫結腸造廔術，俗稱人工肛門。同時，進行團隊治療策略討論。經與患者分析討論治療策略後，病人選擇以導航螺旋刀執行為期一周共計5次之超短療程立體放射治療(SBRT)，並在治療期間合併每周兩次、每次1小時的電熱治療(mEHT)，再評估後續手術可能性。

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人工肛門

為了改善簡女士排便困難及腸阻塞以及腹脹的問題，需要做橫結腸造廔術，俗稱人工肛門。

立體放射治療合併電熱治療 成功關閉造廔

術前追蹤的電腦斷層影像結果顯示，簡女士的腫瘤體積原為492c.c.，經立體放射治療合併電熱治療後至手術前，腫瘤體積降低為292c.c.，減少了200c.c.41%的體積。林耿立醫生評估後認為手術已從困難變為可行，最終順利完成手術。

術後病理分期降至第二期，原先觀察到的膀胱侵犯與淋巴轉移也完全消失，簡女士術前因腫瘤阻塞而設置的人工肛門，也在術後3個月追蹤無復發且穩定的情況下，成功關閉造廔。

放射治療

隨著立體放射治療技術與影像導引技術的成熟，不僅提高了治療的精準度，更降低了周圍正常組織的損傷。

結直腸癌短療程 有效縮小腫瘤提高手術成功率

此次簡女士的療程分為五次於一周完成，為甚麼不是傳統的285周治療呢？謝忱希主任解釋，近年來國際各大臨床試驗結果指出，結直腸癌短療程(5)局部控制率與長療程(28)相當，甚至有結果顯示，短程放射治療的晚期副作用較少。

此外，隨著立體放射治療技術與影像導引技術的成熟，不僅提高了治療的精準度，更降低了周圍正常組織的損傷。因此，結直腸癌患者使用這些技術進行短療程放射治療，更能減少晚期骨盆腔與腸道副作用的發生率。

 

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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