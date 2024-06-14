她變瘦、排便困難就醫確診「晚期大腸癌」　「1合併治療」成功擺脫人工肛門

59歲的簡女士，本身有乳腺癌病史，因出現體重下降、食慾不振、全身乏力、血便和排便困難等症狀到醫院就診，經醫生診斷為結直腸癌，且直接侵犯膀胱合併淋巴轉移，臨床分期為第三期。

為了改善簡女士排便困難及腸阻塞以及腹脹的問題，亞東醫院大腸直腸外科林耿立醫生先為其進行了橫結腸造廔術，俗稱人工肛門。同時，進行團隊治療策略討論。經與患者分析討論治療策略後，病人選擇以導航螺旋刀執行為期一周共計5次之超短療程立體放射治療(SBRT)，並在治療期間合併每周兩次、每次1小時的電熱治療(mEHT)，再評估後續手術可能性。

為了改善簡女士排便困難及腸阻塞以及腹脹的問題，需要做橫結腸造廔術，俗稱人工肛門。

立體放射治療合併電熱治療 成功關閉造廔

術前追蹤的電腦斷層影像結果顯示，簡女士的腫瘤體積原為492c.c.，經立體放射治療合併電熱治療後至手術前，腫瘤體積降低為292c.c.，減少了200c.c.約41%的體積。林耿立醫生評估後認為手術已從困難變為可行，最終順利完成手術。

術後病理分期降至第二期，原先觀察到的膀胱侵犯與淋巴轉移也完全消失，簡女士術前因腫瘤阻塞而設置的人工肛門，也在術後3個月追蹤無復發且穩定的情況下，成功關閉造廔。