她頭暈、體重掉以為只是壓力大 求醫檢查竟是「三高」連鎖危機

46歲的葉女士最近體重驟降10公斤，且感到頭暈不適，原本以為是壓力或過勞導致，就醫詳細檢查，發現膽固醇指數飆高，已經影響心血管與全身健康。此外，醫師也發現葉女士患有高血壓，已服藥多年，但近期血壓穩定自行停藥，埋下健康隱憂。經檢查進一步確認，葉女士高血脂的狀況已加劇動脈硬化與心血管疾病，叮嚀要按照醫囑按時服藥控制，並建議需要立即調整飲食習慣、建立規律運動習慣，並定期追蹤血脂數值，避免健康惡化。

三高威脅潛藏日常 高比例患者未察覺

臺中榮總嘉義分院家醫部主任陳怡成說明，「三高」指的是高血壓、高血糖和高血脂(高膽固醇)。這些慢性疾病相互關聯，若未及時控制容易導致心血管疾病、腦中風及腎臟病變等併發症。許多患者因血壓恢復正常便自行停藥，這是非常危險的行為。

陳怡成主任指出，高血壓是一種慢性疾病，藥物的目標是穩定血壓，而非根治。擅自停藥可能導致血壓反彈升高，增加心肌梗塞、腦中風或腎臟衰竭的風險，所以慢性病需長期監測與控制，遵循醫囑規律服藥，搭配健康生活習慣，才能有效降低併發症風險。