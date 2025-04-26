熱門搜尋:
謝霆鋒 金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-04-26 13:30:00

她頭暈、體重掉以為只是壓力大 求醫檢查竟是「三高」連鎖危機

分享：
遠離三高威脅的3大核心原則，就是「每天運動30分鐘」、「健康飲食3低1高」、「每年至少量血壓3次」。

遠離三高威脅的3大核心原則，就是「每天運動30分鐘」、「健康飲食3低1高」、「每年至少量血壓3次」。

46歲的葉女士最近體重驟降10公斤，且感到頭暈不適，原本以為是壓力或過勞導致，就醫詳細檢查，發現膽固醇指數飆高，已經影響心血管與全身健康。此外，醫師也發現葉女士患有高血壓，已服藥多年，但近期血壓穩定自行停藥，埋下健康隱憂。經檢查進一步確認，葉女士高血脂的狀況已加劇動脈硬化與心血管疾病，叮嚀要按照醫囑按時服藥控制，並建議需要立即調整飲食習慣、建立規律運動習慣，並定期追蹤血脂數值，避免健康惡化。

三高威脅潛藏日常 高比例患者未察覺

臺中榮總嘉義分院家醫部主任陳怡成說明，「三高」指的是高血壓、高血糖和高血脂(高膽固醇)。這些慢性疾病相互關聯，若未及時控制容易導致心血管疾病、腦中風及腎臟病變等併發症。許多患者因血壓恢復正常便自行停藥，這是非常危險的行為。

陳怡成主任指出，高血壓是一種慢性疾病，藥物的目標是穩定血壓，而非根治。擅自停藥可能導致血壓反彈升高，增加心肌梗塞、腦中風或腎臟衰竭的風險，所以慢性病需長期監測與控制，遵循醫囑規律服藥，搭配健康生活習慣，才能有效降低併發症風險。

adblk5
三高（高血壓、高血糖及高血脂）｜代謝綜合症與三高有何關係？（am730製圖） 三高（高血壓、高血糖及高血脂）｜三高是隱形殺手？（am730製圖） 三高（高血壓、高血糖及高血脂）｜三高是食回來還是天生？（am730製圖） 三高（高血壓、高血糖及高血脂）｜三高一定要食藥？（am730製圖） 三高（高血壓、高血糖及高血脂）｜日常飲食避開膽固醇食物血脂便會下降？（am730製圖） 三高（高血壓、高血糖及高血脂）｜一旦服食控制三高藥物便要成世食？（am730製圖）

健康生活與定期健檢 雙管齊下防三高

陳怡成主任表示，遠離三高威脅的3大核心原則，就是「每天運動30分鐘」、「健康飲食31高」、「每年至少量血壓3次」，鼓勵大眾把健康的生活態度內化成為日常習慣，從簡單易行的運動做起，如走路、行樓梯、游泳或騎單車等，讓自己每天都能規律運動、享受運動；同時，三餐飲食以低油、低糖、低鹽、高纖為原則，減少壞膽固醇、過多的精製糖、重口味對身體日積月累的負擔及危害，也要定期量測並記錄血壓狀況，才能掌握自己的身體狀況。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能