她3個月肩痛未癒 AI分析後衝擊波治療3周大幅改善

48歲王小姐因右肩疼痛4個月，就連夜間翻身都痛醒。治療3個月仍反覆不適，後至高雄長庚醫院就診。骨科部運動醫學科周文毅副教授透過人工智能輔助分析後，確認她屬於衝擊波(ESWT)反應佳族群。治療後3周內疼痛大幅改善，3個月已恢復正常生活。
肩鈣化性肌腱炎常見 女性盛行率較高
周文毅醫生說，肩鈣化性肌腱炎為常見肩痛主因，盛行率約2.5%至10%，推估台灣可能有58.8萬至235萬人受影響。多發生於旋轉肌群的棘上肌，與退化、內分泌與代謝疾病相關，女性且30至60歲族群較常見。雖然震波治療有效，但臨床滿意度僅約六至七成。
AI輔助建模 預測震波治療反應更精準
為提升治療準確率，周文毅醫生團隊結合人工智能機器學習技術，建構可預測 ESWT療效的AI模型。研究分析超過400名患者資料，納入年齡、性別、症狀時間、鈣化大小及形態、疼痛與功能指數等變數，並比較多項演算法，以XGBoost建模預測治療結果。
預測準確率逾九成 助個人化治療決策
研究顯示，J48決策樹可89.5%準確預測鈣化是否完全吸收；XGBoost預測疼痛與功能改善的準確率更超過90%。此外，症狀超過10個月、治療前疼痛(VAS)高於5分或功能指數(CMS)高於 55分者，改善幅度較有限，可作為臨床客製化治療重要依據。
研究獲國際肯定 AI衝擊波治療應用成新指標
此成果為全球首篇以AI預測ESWT療效的研究，分別刊登於《Orthopaedic Journal of Sports Medicine》與《Journal of Shoulder and Elbow Surgery》，並在2025年台灣管理學會論文大賞獲博士組特優獎，周文毅醫生也受邀至總統府接受副總統嘉勉，長庚醫院於AI精準醫療的領先地位備受肯定。
早期診斷搭配精準治療 肩痛才能改善
周文毅醫生提醒，人工智能可在治療前提供更科學的療效評估，提升醫療效率。若出現持續肩痛、夜痛或活動受限，應及早就醫檢查，「早期診斷、精準治療，是改善肩痛與恢復生活質素的關鍵。」
