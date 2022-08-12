如何挑選釋迦？5個小貼士教你揀中甜美高纖釋迦

外形似佛祖頭部的釋迦，又稱為番荔枝，有青色的鱗皮，果肉則呈奶白色，味道甜滑，並曾被選為十大營養食物之一，當中所含的維他命、鉀質及膳食纖維等，可降血壓、抗氧化、護眼、幫助消化、抗炎等，甚至有助預防癌症。

釋迦 維他命 C 豐富可 調節血壓

釋迦每100克約有2.7克纖維，含量比火龍果高一倍有多，並且幾乎能提供人體每日所需的維他命C。同時，釋迦的鉀質含量亦高，有助調節血壓，以及降低腦血管與心血管疾病發生的風險。