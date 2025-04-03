如何補充Omega-3護心血管？營養師教分4款油脂 1款過量攝取小心肝中毒！

經常聽到要補充Omega-3，但到底這麼多油脂應該如何分辨和補充呢？有營養師指出，當身體需要補充Omega-3時，大家可能對市面上眼花撩亂的產品感到困惑，所以營養師教大家如何區分魚油、魚肝油、磷蝦油和藻油，讓大家選擇合適自己的產品。

如何補充魚油/魚肝油/磷蝦油/藻油

營養師李婉萍在其Facebook專頁上分享指，當健康報告出現紅色字時，代表需要補充Omega-3來降低三酸甘油脂，促進心臟和心血管健康。但有些人卻有「磷蝦油比魚油更好吸收？」、「魚油和魚肝油差不多？」等困惑。以下是市面上幾種Omega-3油的比較，助大家其各自的特點，並做出選擇。

魚油

來源：三文魚、鯖魚、沙甸魚等深海魚類，富含EPA和DHA。

功效：不只是眼睛保健，更有助降低發炎、改善三高、維護血管健康、活化大腦，並預防失智。

缺點：可能含有重金屬，須注意來源。

魚肝油