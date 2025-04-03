如何補充Omega-3護心血管？營養師教分4款油脂 1款過量攝取小心肝中毒！

經常聽到要補充Omega-3，但到底這麼多油脂應該如何分辨和補充呢？有營養師指出，當身體需要補充Omega-3時，大家可能對市面上眼花撩亂的產品感到困惑，所以營養師教大家如何區分魚油、魚肝油、磷蝦油和藻油，讓大家選擇合適自己的產品。
如何補充魚油/魚肝油/磷蝦油/藻油
營養師李婉萍在其Facebook專頁上分享指，當健康報告出現紅色字時，代表需要補充Omega-3來降低三酸甘油脂，促進心臟和心血管健康。但有些人卻有「磷蝦油比魚油更好吸收？」、「魚油和魚肝油差不多？」等困惑。以下是市面上幾種Omega-3油的比較，助大家其各自的特點，並做出選擇。
魚油
- 來源：三文魚、鯖魚、沙甸魚等深海魚類，富含EPA和DHA。
- 功效：不只是眼睛保健，更有助降低發炎、改善三高、維護血管健康、活化大腦，並預防失智。
- 缺點：可能含有重金屬，須注意來源。
魚肝油
- 來源：魚類肝臟的油脂，通常是鱈魚，富含EPA、DHA、維他命A、維他命D。
- 功效：修復黏膜組織及護膚美肌，並支持免疫系統及骨骼健康，預防骨質疏鬆。
- 缺點：過量攝取可能導致肝中毒。
磷蝦油
- 來源：南極磷蝦(小型甲殼類動物)，富含EPA、DHA，但含量未高過魚油，亦含有蝦紅素。
- 功效：更易被人體吸收，含有抗氧化的蝦紅素，有助於減少炎症並保護細胞免受損害。
- 缺點：Omega-3含量較低，需仔細挑選，若對甲殼類過敏更需謹慎選用。
藻油(素食魚油)
- 來源：海藻，屬植物性Omega-3，含有高濃度的DHA。
- 功效：適合素食者和海鮮過敏者，有助於腸道健康，促進新陳代謝，平衡體內好壞油分佈。
- 缺點：Omega-3濃度一般較低，生產成本高。
營養師建議，應該要根據自己的需求而選擇合適的油脂：
- 素食者：藻油。
- 預防/改善心血管疾病：魚油。
- 護腦防失智：魚油。
- 感冒痊愈：魚肝油。
- 護骨骼：魚肝油。
- 眼睛健康：磷蝦油。