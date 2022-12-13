如何避免皮膚乾燥？4個保持肌膚濕潤的方法

由於冬天較為乾燥，加上皮脂腺及汗腺分泌減少，會令表皮細胞的水分流失，及皮膚變得脆弱及失去彈性。乾燥性皮膚炎好發於四肢、小腿、手背及前臂，甚至全身，嚴重時會導致滲液、發炎，甚至皮膚乾裂。

天氣開始轉涼，皮膚亦開始乾燥脫皮，要維持肌膚濕潤，除了勤力保濕外，平時亦有幾點要特別注意，才可以減少脫皮及痕癢的情況。

天氣乾燥時，可多食滋陰潤燥的食物，包括芝麻、木耳、淮山、百合及玉竹等，有助強化呼吸道，令肌膚保持濕潤。另外亦要少食辛辣、燒烤及油炸等食物。

雖然羊毛可保暖，但由於有機會引起敏感，未必人人適合，因此最好避免穿著，並以棉質的衣服為主。

冬天少不了沖熱水涼，但洗澡時的水溫不宜太高，亦應盡量避免使用清潔力太過強的沐浴露，以免洗走皮膚表面上的油脂。

如何選擇潤膚膏？

潤膚膏的選擇方面，一般可分為兩大類，分別是水性乳霜(Aqueous Cream)及俗稱豬油膏的乳化軟膏(Emulsifying Ointment)，兩者分別主要在於水油比例不同。水性乳霜的油分比例較輕，多數用於紓緩肌膚上的輕微乾燥；豬油膏的油分比例較高，用作紓緩嚴重的皮膚乾燥。

另外要留意，羊毛脂是潤膚膏中一種常見的成分，不但可以鎖水，亦有滋潤肌膚及紓緩乾燥的功效。但由於較容易產生敏感，因此未必適合容易敏感的肌膚。