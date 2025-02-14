如何避免運動傷害？人到中年應循序漸進 行山緩跑作起點

香港人工作䌓忙精神緊張，有時間都會選擇休息，不過日捱夜捱，到三、四十歲身體檢查才發現原來健康已響警號，才臨急臨忙開始運動。然而有不少人一開始已經做一些相對劇烈的運動，如長跑、打羽毛球、踢波、籃球等，對肌肉和關節的負荷相當大，容易引致受傷。因此，步入中年做運動要特別留意以下幾點。

受傷影響運動計劃 隨年紀漸長，人體新陳代謝會減慢，若然受傷的話，復原時間一定會比年輕時長得多。如果受了傷，隨時一整個月甚至更長時間不能再運動，大大影響了你的運動大計。 強度循序漸進 香港人普遍喜愛的運動如上述的長跑、拍類和球類運動等，對本身的體能有相當要求，例如肌力、肌耐力、肌肉協調性、關節柔軟度、反應、心肺功能等，因此應循序漸進，尤其對於很久沒有做運動的朋友來說，不妨先從快步走、緩跑20分鐘、行山等作為開始，讓身體慢慢適應運動習慣；此外，每周2至3次負重肌肉訓練也很重要，例如自身體重訓練，甚至到健身室由輕負重開始訓練全身肌肉，都可以為不同運動做好準備。