如何食藥不傷肝？食supplement應該特別注意？患呢種病風險更高

大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
健康
2025-12-02 15:30:00

不少人為了生活健康紛紛開始加入食保健品的行列，但食完真的包身體健康嗎？還是有機會適得其反，傷害肝臟？有醫生指出，肝臟分解藥物毒素時，如果反被毒害，可能會變成藥物性肝損傷。

藥物性肝損傷隨機突發，無法事先預防。

服食過量得唔得？

有醫生指出，藥物性肝損傷隨機突發，無法事先預防，所以一定要先避免已知風險，由日常做起。

其中一樣會引起藥物性肝損傷的原因是劑量過重，市面買到含有撲熱息痛的止痛藥物，一旦服食過量，不論是一時還是長期，都可能造成肝中毒，甚至引起急性肝衰竭。

不少人為了生活健康紛紛開始加入食保健品的行列。

跟足指示食藥更安心

所有藥物包括抗生素、處方藥物、中成藥等，都應該按照醫生指示，或藥物包裝或說明書所提供的標示適用份量服食，避免服過量，或認為多食可以提高藥效。建議如果藥物未達療效，應盡早求醫尋求協助。

 

小心「神藥」！

至於保健品方面，本質無大問題，亦可簡單補充身體缺少的營養，惟坊間可能有一些成份未必標示清楚的中成藥或保健品，被包裝成「神藥」銷售，中間可能加入了抗生素、退燒藥、類固醇、消炎止痛藥等西藥或黃藥子、川楝子等危害肝臟的中草藥，擔心市民誤服後，或會責害肝臟，形成藥物性肝損傷。

因此醫生建議，市民在選購市面上的藥物及保健品時，應選擇成分標示清𥇦信譽良好的品牌，並最好先諮詢醫生或營養師。

另外要提醒慢性肝病患者，他們患上藥物性肝損傷的機會更高，其病情也會較一般人嚴重，應加倍小心！

