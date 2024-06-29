如何「吃」出天然美肌？營養師教你與痘痘肌說再見！

面對肌膚問題是不少人的日常困擾，臉部膚況不只是我們的門面，一部分也反映著我們身體的健康狀態。營養師黃品瑄日前分享了自己的工作夥伴天天戴口罩，結果並非感冒，而是面臨著「大爆痘」的危機。然而痘痘的形成有許多內外在的因素，許多生活因素對於肌膚健康的影響至關重要。
天然美肌從飲食著手 7種食物抗炎抗氧
營養師黃品瑄指出，痘痘的形成除了睡眠、壓力、衛生習慣等因素外，飲食也扮演著重要角色。因此建議從飲食著手，由內而外保養出天然美肌，以下是營養師黃品瑄推薦七種對抗痘痘的食物：
- 低GI水果：低GI水果如蘋果、藍莓、芭樂、蓮霧等，能幫助穩定血糖，透過降低血糖和胰島素水平，進而減少皮脂過度分泌的可能性，其豐富的抗氧化物質和抗炎成分，如維生素C、維生素E和多酚等，則可以減少身體的發炎反應，減少痘痘的發生。
- 礦物質鋅：鋅可抑制引起痘痘的細菌生長、促進傷口愈合，對於皮膚細胞的生長和修復有益，能夠加速皮膚的愈合過程，幫助痘痘更快地消退。 富含鋅元素的食物有牡蠣、蝦蟹、牛肉、南瓜籽等。
- 十字花科蔬菜：十字花科蔬菜如花椰菜、白菜、青江菜，含有豐富的抗氧化劑和纖維，有助於排毒和改善皮膚健康。此外也包含如異硫氰酸鹽的成分，有助於維持荷爾蒙平衡，降低因皮脂過度分泌導致生長痘痘的機率。
- 含硒食物：硒是一種抗氧化劑，能中和自由基，減少皮膚的氧化壓力。硒還可抑制促炎細胞因子的釋放，減少發炎反應，有助於降低皮膚痘痘的發生。含硒食物如巴西堅果、雞蛋、雞肉、動物肝臟等。
- 益生元/益生菌：益生元作為水溶性膳食纖維，具不易被人體吸收的特性，經細菌發酵後為腸道內的益生菌提供營養，常見的食物有蘆筍、洋葱、大麥、燕麥等。發酵食物如乳酪、泡菜、味噌、納豆，則含有大量的益生菌，可補充腸道有益細菌，改善腸道微生物平衡，間接改善肌膚狀況。
- 維生素D：維生素D具抗炎與抗氧化作用，以及免疫系統及皮脂調節的功能，可促進新陳代謝，增強皮膚抵抗力。常見富含維生素D的食物包含黑木耳、秋刀魚、吳郭魚、鴨肉等。
- Omega-3：Omega-3脂肪酸具有抗發炎作用，有助於減少皮膚發炎和預防青春痘生長。含有豐富Omega-3脂肪酸的食物有奇亞籽、亞麻仁油、三文魚、鯖魚、沙甸魚等。
保持良好飲食與習慣 告別痘痘保有健康肌
最後，營養師黃品瑄也提醒大家應避免攝取過多可能使痘痘惡化的食物，像是麵包、餅乾、蛋糕等精緻澱粉，以及乳製品和含糖飲料等。鼓勵大家面對痘痘問題並不可怕，只要從飲食、生活習慣等多方面開始著手改善，就能有效控制和減少痘痘的發生，讓我們都能擁有健康光滑的肌膚。
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