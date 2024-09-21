如廁後馬桶「滿江紅」 竟是「2生活習慣」誘發痔瘡

28歲「小花」整天久坐辦公室，又常狂點炸物當宵夜，結果出現肛門搔癢症狀，她不以為意，直到發現小便後馬桶出現「滿江紅」，內褲沾上血絲，驚覺恐是痔瘡找上門，就醫檢查後評估屬第三期，醫生建議保守治療，但她不想每天上廁所提心吊膽，決定安排手術改善，術後也讓她找回好心情。

痔瘡為肛門常見疾病 使患者整天坐立難安

亞洲大學附屬醫院大腸直腸科主任江驊哲表示，痔瘡是肛門常見的疾病之一，主要是因肛門處血管及軟組織(又稱「痔瘡組織」)隨著排便習慣不佳、懷孕生產、年齡增長而逐漸鬆弛老化，一旦又有飲酒、吃辛辣食物，或者整天久站久坐，都會導致肛門壓力過高，造成痔瘡組織充血、脫垂，嚴重時，甚至會「掉出」體外，令人整天坐立難安。

江驊哲醫生解釋，因為當用力排便時，質地較硬的糞便會與充血腫脹的痔瘡組織摩擦，導致痔瘡被磨破，等到糞便通過肛門後，擠壓的壓力逐漸變小，此時鮮血就會從破掉微血管流出，所以如果仔細觀察，會發現都是排便後才開始滴血，整條糞便末端也會看到鮮紅色血液。