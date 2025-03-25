如廁時玩手機增患腸胃炎風險？醫生教5招防病毒傳播

去廁所時玩手機也可引致腸胃炎？有醫生指，可以引起腸胃炎的諾如病毒在不同材質的表面上可存活長達數天，而我們經常接觸的手機螢幕也有可能會成為病毒的傳播媒介。因此，醫生指出有大方法，有助降低風險，並預防病毒傳播。
如廁時玩手機增患腸胃炎風險？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，諾如病毒是一種高度傳染性病毒，會引起急性腸胃炎，導致噁心、嘔吐、腹瀉和腹部絞痛等症狀。它主要透過以下方式傳播：
- 與感染者直接接觸
- 食用受污染的食物或水
- 接觸受污染的表面
黃醫生指，研究顯示，小鼠諾如病毒(MNV)在六種包括陶瓷、木材、橡膠、玻璃、不銹鋼和塑膠，不同的食品接觸表面上均可保持感染力長達28天。其存活時間如下：
- 塑膠表面：137.74小時
- 玻璃表面：97.18小時
相對濕度70%條件下
- 羊毛表面：存活7天
- 尼龍表面：存活3天
- 玻璃表面：存活3天
此外，研究指出，無論是在低溫或室溫條件下，人類諾如病毒在不銹鋼與塑膠表面可保持感染力超過70天，這在任何環境條件下都可能成為傳播的危險源。由於諾如病毒可在多種材質表面長時間存活，特別是玻璃與塑膠等硬質表面上可存活數天，所以保持良好手部衛生及定期消毒智能手機螢幕十分重要，有助防止病毒傳播。
5招防病毒傳播
至於如何降低諾如病毒透過手機污染表面傳播的風險，黃醫生指，智能手機是高頻接觸物品，如果不定期清潔，就有可能會變成諾如病毒的傳播媒介。他指出以下5大措施可有效降低風險：
1. 定期清潔與消毒手機
- 建議使用含漂白水的清潔劑進行消毒，漂白水中的氯酸鈉能有效中和諾如病毒顆粒。
- 建議在關機後進行清潔，避免清潔劑滲入內部。
- 避免使用濕紙巾，以免損壞手機螢幕塗層。
漂白水消毒程序：
- 將漂白水稀釋至500至1000 ppm(每公升水加入約10至20毫升漂白水)。
- 用沾有稀釋漂白水的濕布擦拭手機螢幕，靜置5分鐘。
- 再用乾布擦乾表面。
- 漂白水可能對手機材質(如螢幕塗層或外殼)造成損害，建議先在不明顯處測試。
- 避免消毒液流入手機開口(如充電孔或揚聲器)。
2. 勤洗手
- 如廁後、進食前、接觸手機前後，必須用番梘與清水洗手至少20秒。
3. 避免在高風險環境中使用手機
- 如廁時盡量不使用手機，以減少病毒透過手部接觸的風險。
- 進食時避免使用手機，特別在諾如病毒肆虐期，以減少病毒進入口腔的風險。
4. 減少共用手機
- 諾如病毒肆虐期，若需借給他人使用，應先清潔消毒。
- 可使用耳機或免持裝置，以減少手部頻繁接觸手機的機會。
5. 保持環境衛生
- 定期使用漂白水消毒經常接觸的物品，如枱面、門把、電腦鍵盤等，降低病毒殘留機率。
- 保持室內通風，降低病原體濃度，減少間接接觸風險。
漂白水殺菌防諾如病毒
黃醫生提醒，保持良好的衛生習慣，尤其是勤洗手，才是防止諾如病毒傳播的最佳措施。另外，黃醫生亦提醒，漂白水是一種強力的消毒劑，雖然能有效殺死細菌和病毒，但在消毒手機螢幕時，他通常不建議使用，原因如下：
1. 對材質的損害
- 手機螢幕通常由玻璃或塑膠製成，漂白水具有腐蝕性，可能會損壞這些材質，導致螢幕變色、刮傷或失去光澤。
2. 對電子元件的風險
- 漂白水若滲入手機內部，可能會損壞內部的電子元件，影響手機的正常運作，甚至導致永久損壞。
3. 不適合日常使用
- 漂白水通常用於清潔硬表面(如地板、桌面)，並不推薦用於精細的電子設備。
黃醫生指，防諾如病毒的最佳方法是用番梘和清水洗手！研究顯示，肥皂洗手能有效去除病毒，而酒精洗手在對抗諾羅病毒時並不可靠。在諾如病毒肆虐的期間，我們應該堅持使用肥皂和清水，確保徹底清洗手上的任何病毒，這才是保護自己和家人健康的關鍵。