如廁時玩手機增患腸胃炎風險？醫生教5招防病毒傳播

去廁所時玩手機也可引致腸胃炎？有醫生指，可以引起腸胃炎的諾如病毒在不同材質的表面上可存活長達數天，而我們經常接觸的手機螢幕也有可能會成為病毒的傳播媒介。因此，醫生指出有大方法，有助降低風險，並預防病毒傳播。

如廁時玩手機增患腸胃炎風險？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，諾如病毒是一種高度傳染性病毒，會引起急性腸胃炎，導致噁心、嘔吐、腹瀉和腹部絞痛等症狀。它主要透過以下方式傳播：

與感染者直接接觸 食用受污染的食物或水 接觸受污染的表面

黃醫生指，研究顯示，小鼠諾如病毒(MNV)在六種包括陶瓷、木材、橡膠、玻璃、不銹鋼和塑膠，不同的食品接觸表面上均可保持感染力長達28天。其存活時間如下：

塑膠表面：137.74小時

玻璃表面：97.18小時

相對濕度70%條件下

羊毛表面：存活7天

尼龍表面：存活3天

玻璃表面：存活3天

此外，研究指出，無論是在低溫或室溫條件下，人類諾如病毒在不銹鋼與塑膠表面可保持感染力超過70天，這在任何環境條件下都可能成為傳播的危險源。由於諾如病毒可在多種材質表面長時間存活，特別是玻璃與塑膠等硬質表面上可存活數天，所以保持良好手部衛生及定期消毒智能手機螢幕十分重要，有助防止病毒傳播。