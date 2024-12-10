如廁滴滴仔、半夜經常上廁所很困擾？ 鬍子健康基金會健康講座 暢談男士「不能說的秘密」

夜尿不斷、總感覺排尿不清？這可能是不少中老年男士的日常寫照，惟部分男士視這些症狀為「不能說的秘密」，感到難以啟齒，或誤以為是年紀漸長的「正常現象」，因而沒有求診，但其實這些症狀可能是由良性前列腺增生引起。根據衞生署數據顯示，本港逾半60歲以上男士患有良性前列腺增生，而適逢十一鬍子月，鬍子健康基金會較早前舉辦了《十一鬍子．拾回健康》男士健康講座，邀請三位泌尿外科專科醫生為在場男士講解前列腺相關疾病，鬍子健康基金會主席暨泌尿外科專科鄭冠中醫生指：「本會希望透過今次活動提升男士對前列腺健康的了解，一旦出現相關症狀，亦可及早察覺並求醫治療。」

藥物治療助前列腺「減肥」

良性前列腺增生治療以紓緩症狀、減低併發症風險及阻止前列腺繼續增生為目標，泌尿外科專科林沛泓醫生於講座提到病徵輕微的患者只需密切監察情況便可；相反如病徵嚴重且影響日常生活，便需進行相應治療。目前藥物治療以α受體阻斷劑及5-α還原酶抑制劑為主要處方藥物，當中5-α還原酶抑制劑主要透過抑制男性激素，以減少刺激前列腺生長，從而令前列腺體積縮小。惟林醫生亦提醒各男士，藥物有機會造成副作用，如乳房壓痛和射精障礙等，如發現上述情況，應盡快諮詢醫生意見，並調整治療方案。

「蒸」走增生的前列腺組織

當患者改變生活方式及進行藥物治療後亦未能紓緩症狀，醫生便會建議患者進行手術治療，近年除了經尿道前列腺切除術（TURP）外，患者亦可考慮接受前列腺水蒸氣熱力治療。泌尿外科專科林耀宗醫生指此治療主要透過射頻加熱無菌水以產生水蒸氣，再透過針頭將帶有熱能的無菌水蒸氣輸送至增生的前列腺組織內，增生的部分會於術後3個月內逐漸縮小。此手術只需輕度麻醉，能減低手術風險外，患者更可於術後當日出院。