妊娠糖尿病「恐致這些危害」！及早治療確保母胎都健康

妊娠糖尿病是由於孕期荷爾蒙變化引起的胰島素抵抗增加，若未妥善管理，可能導致一系列母胎健康風險。

34歲的胡小姐，目前懷孕28周。懷孕24周於婦產科診所進行常規產前檢查時，被檢測出妊娠糖尿病，轉介至醫院新陳代謝科接受進一步治療。胡小姐並無過往病史或不良嗜好，但其母親有糖尿病史，可能為重要風險因素之一。

林新醫院新陳代謝科廖哲頡醫生說，妊娠糖尿病是由於孕期荷爾蒙變化引起的胰島素抵抗增加，若未妥善管理，可能導致一系列母胎健康風險。對母體的影響包括：羊水過多症、酮酸中毒、難產、妊娠高血壓、水腫、血糖上升、白色念珠菌陰道炎、泌尿道感染等，引起早產的比例也提高許多；對胎兒則可能出現胎兒先天畸形、胎死腹中、新生兒死亡、巨嬰症、新生兒呼吸窘迫症候群、低血糖症、黃疸症或低血鈣症、子宮內生長遲滯、新生兒紅血球增多症和膽紅素過高等問題。此外，長期的高血糖環境也可能對胎盤功能及胎兒發育造成不良影響，甚至提高胎兒未來罹患代謝性疾病的風險。

妊娠糖尿病孕婦需要在不影響胎兒生長的情況下，控制熱量的攝取，特別是減少澱粉及甜食的分量，可使血糖較平穩。同時確保足夠的蛋白質、鈣質、葉酸及其他重要營養素攝取。

均衡飲食與適量運動為首要 無法改善則以胰島素治療

針對胡小姐的病情，廖哲頡醫生制訂了一套全面管理策略，強調「均衡飲食、小量多餐」的重要性。治療計劃包括在不影響胎兒生長的情況下，控制熱量的攝取，特別是減少澱粉及甜食的分量，可使血糖較平穩。同時確保足夠的蛋白質、鈣質、葉酸及其他重要營養素攝取。

廖哲頡醫生表示，少數孕婦在飲食與運動調整後仍無法控制血糖，則需輔以胰島素治療。胡小姐每天也進行適量運動以提升胰島素敏感性，並定期監測血糖，維持空腹血糖值在80-95 mg/dl及飯後兩小時血糖值在100-120 mg/dl的理想範圍。經過治療，胡小姐的血糖控制達到穩定水準，並可正常生活及工作。