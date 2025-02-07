妊娠糖尿病 須及早控制血糖

「妊娠糖尿」是懷孕期間出現的糖尿病，一般都不會有任何症狀，而是通過血糖測試檢測出來。婦產科專科醫生莫燕君指出，「妊娠糖尿」對孕婦和胎兒都有影響，必須及早控制血糖，需要時可注射胰島素，對胎兒十分安全。 莫燕君表示，正常情況下，當我們進食時，血糖水平會升高，胰臟會釋放胰島素促使細胞吸收血液中的葡萄糖，將其轉化為能量，從而降低血糖水平。「妊娠糖尿的成因，是由於孕婦懷孕期間體重上升，對胰島素需求增加，但胰臟卻未能提供足夠的胰島素分泌；同時懷孕期間胎盤會分泌一些抗衡胰島素的荷爾蒙，令胰島素的功能降低。這些因素都會導致血液中的糖分未能有效進入細胞，從而使血糖水平上升，導致妊娠糖尿病。」

可致難產 哪些孕婦會是妊娠糖尿的風險群組？「有幾個風險因素：孕婦若本身體形較胖、年齡超過35歲、有糖尿病家族史、曾患妊娠糖尿、曾生產超過4公斤的嬰孩，或懷有雙胞胎或多胞胎，都會有較高風險患上妊娠糖尿。」莫燕君說。 「妊娠糖尿」必須小心控制，若血糖控制不當，可能會導致胎兒過大而令生產出現困難，甚至難產，或須提早催生，某些情況下更需要剖腹生產。此外，血糖過高亦會導致羊水過多、早產等風險。而羊水過多或胎兒過大，都會較容易導致產後子宮收縮乏力，引發產後出血的併發症。 胎兒肺部延遲成熟 在胎兒方面，高血糖亦會造成不良影響，莫燕君續指，「例如血糖過高會引致胎兒肺部延遲成熟，新生兒出生後容易發生呼吸困難症候群。亦有可能發生新生兒低血糖、低血鈣、嚴重黃疸等問題，日後長大也有較高機會患上糖尿病及心血管疾病。」

調整飲食控制血糖 莫燕君指出，大部分患上「妊娠糖尿」的孕婦可透過飲食治療來控制好血糖，「飲食的原則為少食多餐，少糖鹽、少芡汁、少煎炸為主，並依營養師的建議分配食物種類及控制分量，適當選用澱粉質、水果及奶類食物，以吸收足夠而均衡的營養。同時可以簡單運動來控制病情，例如餐後散步30分鐘或以上。」 如果飲食控制及適量運動未能把血糖控制好，醫生會建議孕婦注射胰島素來穩定血糖，「很多孕婦都擔心注射胰島素會影響胎兒，其實胰島素是非常安全的，我們的著眼點應在於：使用胰島素來控制好血糖，會對胎兒的發展有好的影響。」