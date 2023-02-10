姿勢｜9成人都做錯！檢查10點即睇你坐及站的姿勢有沒有做錯

「今天你怎麼看起來無精打采的模樣？」開會的時候，王副問了小奧一句。 「報告王副，我很有精神喔。」小奧連忙換上了笑容，打直身軀，坐得直挺挺的。 你平常的姿勢好嗎？姿勢是我們身體語言的一部分，萬一姿勢不良，很可能就會被視為一個懶骨頭，或是沒有精神活力，很難給人好印象。然而，保持好姿勢，不僅是為了做做樣子，還影響著長期的身體健康。如果你長期姿勢不良，脊椎更容易磨損，神經更容易受到壓迫，引發肩頸與背部的疼痛。各種疼痛會讓你的姿勢更不好，部分肌肉更為緊繃，影響到肌力平衡，進而增加跌倒的風險。 而且，姿勢不良除了影響到肌肉骨骼的狀況，其實也會影響到胸腔和腹腔。當胸腔的空間變化或侷限，呼吸就會受到影響；而腹腔的狀況也影響體內器官的運作，尤其影響到腸胃活動和消化，都會帶來更多的麻煩。

怎樣算是好姿勢？ 「姿勢」就是你如何擺放你的身體，如何hold住你的身體，包含了走路、跑步等「動態姿勢」，也包含坐著、站著、睡覺的「靜態姿勢」。沒錯，即使你現在正進行著網路追劇馬拉松，我們也需要放點心思，注意姿勢。 基本上，好的姿勢就是讓身體重量平均分布於地面或椅子上，而脊椎維持正確自然的弧度，沒有過度前傾或後彎，也沒有往一側傾斜，讓骨架、肌肉、筋膜不緊繃，也不過度伸展。 我們先來看最基本的站姿和坐姿：

● 站姿： 練習站姿站直的時候，可以先靠著牆站好，像要量身高那樣。背部打直並維持自然的弧度，下巴微收，肩膀往後，雙手自然垂放，收進肚子，膝蓋打直，注意重量平均分布於兩腳，且不要翹出臀部。 ● 坐姿： 椅子不要太低。良好坐姿通常代表椅子坐到底，維持脊柱自然的彎曲弧度，在背部中段可以用一捲毛巾或買個椅子靠背墊來輔助。雙腳放在地上，膝蓋九十度，最重要就是不要翹腳，要讓臀部平均分配重量。不要坐太久，每個小時要記得變換姿勢、站起來走一走。

保持好姿勢，還要這幾招 ◆ 開車的時候不要坐太低，讓膝蓋和髖部約在同一個高度。方向盤高度約在胸口，不要在臉的高度。椅背不要往後倒太多，盡量讓身體一樣是坐直的，屁股坐到底。當然，盡量不要長時間開車。 ◆ 不要太常低頭看手機，日復一日，月復一月反覆看著訊息與閱讀網頁，加諸在頸椎的壓力可是不小，已經是現代人頸椎快速退化的主因了。要有意識地注意自己使用手機時的姿勢，盡量抬頭、挺胸、縮下巴使用。不要低頭使用手機，要把手機拿高，讓手機上方高度約與鼻子同高。坐著的時候要靠著椅背，調整好螢幕高度，減少駝背或低頭的機會。