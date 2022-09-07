婆婆長期坐骨神經痛 手術治療後可以湊孫

使用先進的微創脊椎手術系統進行手術，可以透過內視鏡減壓及利用經皮椎弓釘或皮質釘進行固定，大幅減小手術傷口，幾乎不流血，重要的是大幅減少脊椎結構及肌肉傷害，縮短住院及復健時間，促進恢復速度。

66歲阿貴姨長期慢性背痛，尤其在稍微彎腰即痠痛難耐，症狀合併雙側下肢麻痛及行走困難，經過復健及傳統治療無法改善，因心臟功能不好，擔心手術風險一直遲疑開刀。因孫子即將誕生，希望可以抱孫幫忙照顧小孩，故鼓起勇氣希望透過手術治療腰部痼疾。經醫師徒手物理檢查，除有明顯的坐骨神經痛症狀，且下肢肌肉已經開始萎縮，腰部X光顯示第四、五腰椎椎間盤退化及滑脫不穩定，進一步安排核磁共振檢查，發現脊椎狹窄神經壓迫。

傳統手術傷口大 易致背肌肉纖維化

國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，一般脊椎手術大範圍剝離肌肉組織將椎弓及黃韌帶等重要結構切除來減緩神經壓迫，利用椎弓釘系統固定椎體，最後利用骨移植進行脊椎融合，雖然傳統手術也可以達到治療的目的，但手術傷口偏大，失血量偏高，臥床及住院時間也較長；傳統手術也容易對脊椎周邊的肌肉造成破壞，造成後背肌肉的纖維化，引起長期的下背痠痛。