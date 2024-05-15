婦人耳仔痕、冒分泌物，竟是耳膜破裂一半！微創手術助3個月恢復聽力

62歲方女士近3年來一直受到右側耳部不適的困擾，包括：持續耳癢、分泌物和不時出現異味，伴隨聽力逐漸衰退。就醫經過詳細檢查，發現方女士右耳耳膜破裂約50%，聽力損失達一半。透過耳內視鏡微創手術，使用其自身軟骨膜組織進行修補，不僅修復耳膜，並重建斷裂的聽小骨。手術後一個月及三個月監察顯示，方女士聽力幾乎完全恢復，且耳部不再有分泌物和瘙癢問題。

仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科張耕閤醫生表示，耳內視鏡微創手術與傳統手術相比，不需要在耳後創造一個大於5公分的切口，減少對肌肉和筋膜的損傷，從而大幅度降低術後的疼痛感和疤痕形成。微創手術使用的內視鏡系統提供更明亮、更寬廣的視野，使得耳膜修補和聽小骨重建等精細手術能更加精準，預後更好。這種技術不僅能縮短患者的康復時間，還可提高手術的成功率。

微創手術使用的內視鏡系統提供更明亮、更寬廣的視野，使得耳膜修補和聽小骨重建等精細手術能更加精準，預後更好。

手術前完整評估 電腦斷層、確認鼻腔狀態

為了確保手術成功，張耕閤醫生強調手術前完整評估的重要性。透過使用耳內視鏡詳細檢查耳膜的破損情況，進行聽力檢查，以及使用電腦斷層掃描來評估中耳腔和乳突腔的狀況。另外，醫生也會評估患者的鼻腔狀態，例如鼻中膈是否彎曲、鼻甲是否肥厚，以及是否存在鼻竇炎或鼻息肉等情況，這些都可能是導致耳部病變的原因。

張耕閤醫生特別指出，只有全面了解患者的耳鼻喉狀態，才能制訂出最佳的手術計劃，減少術後復發的機會，並提高手術成效。