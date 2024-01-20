婦人腹腔發炎小腸黏連 竟是子宮環穿透子宮

55歲的張女士因腹痛1個多月，本以為是腸胃症狀，至地方診所看診服藥後仍舊疼痛不止，遂至醫院就醫，經超音波檢查後發現竟是放置十餘年的銅製子宮環穿透子宮引起腹腔嚴重發炎感染且出現小腸黏連，醫生以電腦斷層確認子宮環的確切位置後，執行子宮開腹切除術，將子宮摘除並仔細清理子宮及小腸的黏連情況，術後病人恢復良好順利出院。

子宮內子宮環分 2 種 這 1 種亦產生不良反應

台北慈濟醫院婦產部邱筱宸醫生指出，子宮內子宮環可分為銅製子宮環與黃體素子宮環，銅製子宮環的原理是於子宮環上纏繞銅絲，使其於子宮內釋放銅離子，造成子宮內膜輕微發炎，讓身體誤以為現在是不適合受孕的時機，藉此干擾受精卵著床；黃體素子宮環則是利用定期釋放黃體素的方式增加子宮頸黏膩濃稠度並使子宮內膜變薄，阻礙精子與卵子結合與著床，藉此達到避孕的效果。

邱筱宸醫生指出，傳統銅製子宮環較容易產生不良反應，且相較於黃體素子宮環更無法貼合子宮，因此目前多以黃體素子宮環為主流，其優點在於能夠隨時取出且生育能力很快便能恢復。